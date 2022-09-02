Ai đang là diễn viên có sức hút lớn nhất trong dòng phim cổ trang Cbiz hiện tại: Dương Tử bất ngờ bị Vương Hạc Đệ bỏ xa

Blogger đã thống kê lượng fan tăng trong 1 tuần của các diễn viên chính thuộc 3 bộ phim trên. Theo số liệu được công bố, cặp đôi của Thương Lan Quyết dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp ngay sau đó là dàn diễn viên phim Tinh Hán Xán Lạn.

Trong khi đó, cặp đôi Trầm Vụn Hương Phai có thành tích khiêm tốn hơn hẳn đồng nghiệp. Dương Tử chỉ nhận được vị trí thứ 5 điều rất ít khi xảy ra trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng. Thậm chí một số bộ phận netizen cho rằng trong vài năm trở lại đây sự tụt dốc của Dương Tử là điều mà ai cũng thấy rõ bởi lẽ cô nàng không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi thường xuyên lựa chọn phim theo kiểu 1 màu. Chính vì vậy việc mỹ nhân họ Dương ngày càng tụt lại so với các diễn viên khác là điều khó có thể tránh khỏi.

Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Cũng có một số bộ phận fan khác thì lại cho rằng mỗi tác phẩm có một màu sắc riêng, nội dung thu hút, chuyện tình hấp dẫn khán giả.Vì vậy, việc được chiêm ngưỡng những dự án trên đã là một điều tuyệt vời rồi.