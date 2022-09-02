Ai đang là diễn viên có sức hút lớn nhất trong dòng phim cổ trang Cbiz hiện tại: Dương Tử bất ngờ bị Vương Hạc Đệ bỏ xa

Thật khó tin nhưng Dương Tử đang bị Vương Hạc Đệ đánh bật khỏi danh sách những ngôi sao phim ảnh hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.
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Mùa hè này, truyền hình Hoa ngữ có tới 3 bộ phim cổ trang phát sóng cùng thời điểm. Bao gồm Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử), Tinh Hán Xán Lạn (Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư), Thương Lan Quyết (Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân).
Dẫu cho xuất hiện cuối cùng nhưng phim của Vương Hạc Đệ vẫn xuất sắc vượt qua dự án hot của Dương Tử một cách bất ngờ.
Có thể thấy, Trầm Vụn Hương Phai thua xa Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn. Khả năng hút fan mới của diễn viên trong phim do Hoan Thụy sản xuất cũng thuộc hàng kém nhất.
Blogger đã thống kê lượng fan tăng trong 1 tuần của các diễn viên chính thuộc 3 bộ phim trên. Theo số liệu được công bố, cặp đôi của Thương Lan Quyết dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp ngay sau đó là dàn diễn viên phim Tinh Hán Xán Lạn.
Trong khi đó, cặp đôi Trầm Vụn Hương Phai có thành tích khiêm tốn hơn hẳn đồng nghiệp. Dương Tử chỉ nhận được vị trí thứ 5 điều rất ít khi xảy ra trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng. Thậm chí một số bộ phận netizen cho rằng trong vài năm trở lại đây sự tụt dốc của Dương Tử là điều mà ai cũng thấy rõ bởi lẽ cô nàng không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi thường xuyên lựa chọn phim theo kiểu 1 màu. Chính vì vậy việc mỹ nhân họ Dương ngày càng tụt lại so với các diễn viên khác là điều khó có thể tránh khỏi.
Cũng có một số bộ phận fan khác thì lại cho rằng mỗi tác phẩm có một màu sắc riêng, nội dung thu hút, chuyện tình hấp dẫn khán giả.Vì vậy, việc được chiêm ngưỡng những dự án trên đã là một điều tuyệt vời rồi.