Vương Hạc Đệ - nam chính mang số phận 'đen đủi' nhất trên màn ảnh, vì đâu mà luôn phải làm người hầu?

Sao quốc tế 02/09/2022 10:22

Luôn đảm nhận vị trí vai chính trong phim thế nhưng Vương Hạc Đệ lại ít khi có được độ ngầu khi so với các nam diễn viên khác bởi luôn phải làm người hầu cho nhân vật khác.

Vương Hạc Đệ là một trong những gương mặt hiện đang nhận được sự chú ý của công chúng sau sự bùng nổ của siêu phẩm cổ trang Thương Lan Quyết. Dù mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào ngành diễn xuất được khoảng 5 năm nhưng số lần đóng chính của anh chàng là cực kỳ đáng nể nếu so với các diễn viên vốn không phải đào tạo chính thống. 

Vương Hạc Đệ - nam chính mang số phận 'đen đủi' nhất trên màn ảnh, vì đâu mà luôn phải làm người hầu? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Mới đây netizen đã phát hiện ra điều trùng hợp thú vị trong các bộ phim có sự góp mặt của mỹ nam họ Vương, cụ thể trong hai bộ phim Tương Dạ 2 và Thương Lan Quyết số phận các vai chính do anh chàng đảm nhận đều không ngầu như khán giả tưởng tưởng bởi luôn phải hầu hạ cho mỹ nhân. 

Trong Tương Dạ 2, Vương Hạc Đệ thủ vai Ninh Khuyết. Tang Tang - trước kia là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết, giờ đây là vợ hắn, là Thiên nữ đồng thời cũng là Minh Vương chi nữ. Ninh Khuyết dắt Tang Tang chạy trốn cả thiên hạ vì bị phát hiện nàng là Minh Vương chi nữ, cuối cùng Tang Tang hoá thành Thiên Nữ và quên đi hắn, đồng thời cũng muốn về trời. 

Vương Hạc Đệ - nam chính mang số phận 'đen đủi' nhất trên màn ảnh, vì đâu mà luôn phải làm người hầu? - Ảnh 2
Mỹ nam họ Vương luôn phải ''hầu hạ'' người yêu của mình trong các dự án phim gần đây - Ảnh: Internet

Ninh Khuyết sau đó đến hầu hạ nàng, nấu ăn, rửa chén làm đủ thứ chuyện để nàng nhớ lại hắn, cuối cùng nàng có chút nhớ lại nhưng khi đó nàng đã có thai. 

Đến Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ lại thủ vai Đông Phương Thanh Thương với sức mạnh không đỉnh cao và có sự uy nghiêm nhất định so với các nhân vật khác trong phim. Dẫu vậy cũng giống như Tương Dạ 2, Đông Phương Thanh Thương cũng phải đi hầu hạ Tiểu Lan Hoa với mong muốn cô nhận ra hắn bởi sau khi chết đi và được hồi sinh lại Tiểu Lan Hoa đã không còn nhận ra người mình từng thương ngày nào là ai nữa. 

Vương Hạc Đệ - nam chính mang số phận 'đen đủi' nhất trên màn ảnh, vì đâu mà luôn phải làm người hầu? - Ảnh 3
Thành công của Thương Lan Quyết đang giúp Vương Hạc Đệ có được bước tiến mới trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Chứng kiến số phận có phần hơi ''đen đủi'' của Vương Hạc Đệ trên màn ảnh nhiều người thậm chí còn cho rằng anh chàng có lẽ là một trong những nam chính có độ ngầu ít nhất, bởi luôn phải chăm sóc hầu hạ từng chút một cho người yêu. 

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