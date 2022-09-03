Dân tình té ngửa với cách kinh doanh có 'một không hai' từ bố Vương Hạc Đệ

Nhờ sự nổi tiếng của Vương Hạc Đệ, chuyện làm ăn của gia đình anh cũng ngày một phất lên trông thấy.

Sau khi Thương Lan Quyết nổi tiếng, Vương Hạc Đệ đã trở thành cái tên được săn đón hàng đầu. Nam diễn viên liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội, đời sống cá nhân cũng được quan tâm.

Sự nổi tiếng của nam diễn viên không chỉ giúp bản thân mở ra tương lai sự nghiệp xán lạn mà bên cạnh đó còn giúp cho chuyện làm ăn của giai đình anh thêm phần thuận lợi. Cụ thể theo một số nguồn tin từ blogger nổi tiếng, nhà Vương Hạc Đệ đang kinh doanh quán "Đồ Chiên Bố Đệ". Sau khi nam diễn viên nổi tiếng, bố của anh đã dán hình ảnh con trai tại bốt điện trước cửa quán ăn.

Cách kinh doanh có một không hai của gia đình Vương Hạc Đệ để tăng thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Khi vào trong quán, khách hàng cũng sẽ thấy ảnh của nam diễn viên tại bốt cửa tủ lạnh. Để lưu lại kỷ niệm, một số fan còn đứng cạnh chiếc tủ lạnh để chụp ảnh. Đây là một cách quảng cáo có phần không cầu kỳ, đơn giản nhưng độ hiệu quả của nó thì khỏi phải bàn khi số lượng khách hàng đến ngày một tăng mạnh.

Được biết Vương Hạc Đệ là một cậu con ngoan của gia đình. Khi về thăm nhà, anh cũng thường xuyên ra quán phụ giúp bố mẹ.

Nam diễn viên Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Nhưng theo chia sẻ của người hâm mộ, nam diễn viên nướng đồ không được ngon như bố mẹ của mình. Người dân xung quanh cũng tiết lộ, quán ăn của gia đình còn nổi tiếng trước cả Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ từng là diễn viên ít được quan tâm và chú ý. Thời điểm anh đóng Tương Dạ, phim gần như không có độ thảo luận. Đến Vườn Sao Băng và Ngộ Long, nam diễn viên cũng bị chê tơi tả từ diễn xuất đến tạo hình.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ Thương Lan Quyết. Sau bộ phim này, độ nhận diện của Vương Hạc Đệ tăng cao đáng kể. Nam diễn viên cũng nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

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