Phim cổ trang võ hiệp Trung Quốc liệu có còn chỗ đứng trong ngành điện ảnh Cbiz?

Sao quốc tế 03/09/2022 22:26

Từng là dòng phim ăn khách nhất trên điện ảnh xứ Trung nhưng giờ đây phim võ hiệp lại đang mất dần vị thế của mình trong làng phim ảnh.

Theo Sina, từ khóa "cảnh võ thuật trong Phi Hồ ngoại truyện" đang được công chúng quan tâm bàn luận. Bởi đã quá lâu rồi khán giả mới được nhìn thấy một bộ phim võ hiệp với các pha hành động đúng nghĩa khiến người xem cảm thấy phấn khích đến như vậy. 

Phim cổ trang võ hiệp Trung Quốc liệu có còn chỗ đứng trong ngành điện ảnh Cbiz? - Ảnh 1
Phim cổ trang võ hiệp Trung Quốc liệu có còn chỗ đứng trong ngành điện ảnh Cbiz? - Ảnh 2
Phi Hồ ngoại truyện đang là tia sáng duy nhất của dòng phim võ hiệp sau nhiều năm thất bại -  Ảnh minh họa: Internet

Mới chỉ chiếu 6 tập, nội dung của Phi Hồ ngoại truyện chưa có nhiều điều để bàn. Tuy nhiên, những ý kiến ban đầu đều đánh giá cao phần hình ảnh, võ thuật của phim. Trong đó, phân cảnh "Hồ - Miêu luận võ" trở thành video được chia sẻ nhiều trên các mạng xã hội vì gây ấn tượng mạnh.

Nam diễn viên Lâm Vũ Thân rất được nhiều người yêu thích từ trước đó với vai Quang Minh Tả sứ - Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019. Lâm Vũ Thân có khả năng thể hiện cảm xúc tinh tế, phong phú 

Bên cạnh đó, khả năng thể hiện các cảnh võ thuật của Lâm Vũ Thân rất tốt. Sina đánh giá: "Lâm Vũ Thân rất hợp với các vai diễn cổ trang. Sau Dương Tiêu, anh là nam diễn viên ở lứa tuổi trung niên có sức hút nhất".

 

Phim cổ trang võ hiệp ngày càng không có chỗ đứng trong làng phim ảnh Cbiz

Phim cổ trang võ hiệp Trung Quốc vốn là món ăn đặc trưng được khán giả châu Á yêu thích cuồng nhiệt. Có thể kể đến một vài cái tên tiêu biểu như Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ,....

Dẫu vậy trong vài năm trở lại đây thật đáng buồn dành cho những ai đam mê dòng phim này bởi nó đang chiềm vào trong quên lãng. Mặc dù đã có những cố gắng mang thể loại phim này trở lại nhưng các bản làm lại đều nhận được ý kiến không mấy tích cực. 

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Netizen kỳ vọng dòng phim này rồi sẽ quay trở lại trong tương lai - Ảnh: Internet

Bằng chứng là vào năm 2019, Ỷ Thiên Đồ Long ký chỉ nhận được 4,9 điểm chất lượng trên Douban. Nhiều khán giả chỉ trích việc đội ngũ sản xuất sử dụng quá nhiều kỹ xảo quay chậm trong các cảnh giao tranh, thậm chí cảnh đơn giản như bước vào hoặc rút roi.

Năm 2021, Thiên long bát bộ lên sóng chỉ nhận 3,5/10 điểm chất lượng. Tân Thần điêu đại hiệp (2014), Tân tiếu ngạo giang hồ (2018), Lộc đỉnh ký, đều bị đánh giá là thua kém so với các phiên bản trước cả về diễn xuất, sự chỉn chu trong tình tiết và đặc biệt là các cảnh võ thuật.

Không những vậy, các dự án được đặt kỳ vọng do có sự tham gia của dàn sao hạng A, được đầu tư kinh phí lớn, chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp giang hồ ăn khách như Tuyết trung hãn đao hành, Hữu Phỉ, Thả thí thiên hạ cũng bị chê không tiếc lời vì lạm dụng kỹ xảo trong cảnh hành động.

Chính vì vậy nếu không sớm tìm cách khắc phục khả năng cao dòng phim võ hiệp sẽ phải ''ngủ đi'' một khoảng thời gian khá dài trước khi nói lời trở lại với quý vị khán giả. 

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Từ khóa:   Lâm Vũ Thân Phim Hoa Ngữ hay Phi Hồ Ngoại Truyện sao Châu Á sao Hoa Ngữ

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