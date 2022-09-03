Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc

Sao quốc tế 03/09/2022 23:00

Hình Phi vừa được netizen so sánh với Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố vì có kết cục bi thảm khá giống nhau.

Năm 2021, khán giả màn ảnh nhỏ đã cực kỳ ấn tượng với màn hóa tân nương với số phận cực kỳ bi thảm của Bạch Lộc ở Châu Sinh Như Cố. Từng giây phút trong phân cảnh đó, nữ diễn viên đã khắc họa thành công tâm trạng đáng thương của nhân vật khiến cho người xem như thể đang cảm nhận được nỗi đau mà nữ chính đang phải chịu đựng. Có thể nói đó là một trong những cảnh quay để đời của Bạch Lộc. 

Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc - Ảnh 1
Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây vừa xuất hiện một nữ chính khác cũng có một số phận bi thương không kém gì mỹ nhân họ Bạch. Cụ thể trong bộ phim Phúc Lưu Niên do Hình Phi, Trạch Tử Lộ và Kinh Siêu đóng chính đã được lên sóng. Đảm nhận vai nữ chính Lục An Nhiên, một cô gái vốn có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ thế nhưng vì tin sai người, yêu nhầm kẻ phụ bạc nên cuối cùng phải ra đi trong đau khổ, ân hận. May mắn thay, An Nhiên được trọng sinh và bắt đầu kế hoạch báo thù của mình.

Không chỉ mang đến cho nhân vật một dung mạo xinh đẹp mà đặc biệt hơn cả, hình ảnh cô nàng diện hỉ phục đỏ, ánh mắt đầy căm phẫn và bi thương khiến người xem không thể rời mắt được. Có ý kiến cho rằng so với Thôi Thời Nghi của Bạch Lộc ở Châu Sinh Như Cố thì Lục An Nhiên của Hình Phi cũng đẹp và có số phận bi thương chẳng kém.

Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc - Ảnh 2

Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc - Ảnh 3
Nữ diễn viên Hình Phi - Ảnh: Internet

Dù chưa phải là một diễn viên được nhiều người biết đến như Bạch Lộc nhưng Hình Phi vẫn được khen ngợi về khả năng diễn xuất. Trước đó, cô nàng từng gây ấn tượng khi trở thành nữ chính của bộ phim ngôn tình Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Xin Chào Tay Súng Thần

Với vai nữ chính Lục An Nhiên của Phúc Lưu Niên, nhiều người hi vọng rằng Hình Phi có thể bứt phá trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với dàn diễn viên mới trừ Kinh Siêu lại chẳng được marketing rầm rộ, bộ phim này có nguy cơ “im lặng lên sóng, lặng lẽ kết thúc” rất cao.

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