Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc

Năm 2021, khán giả màn ảnh nhỏ đã cực kỳ ấn tượng với màn hóa tân nương với số phận cực kỳ bi thảm của Bạch Lộc ở Châu Sinh Như Cố. Từng giây phút trong phân cảnh đó, nữ diễn viên đã khắc họa thành công tâm trạng đáng thương của nhân vật khiến cho người xem như thể đang cảm nhận được nỗi đau mà nữ chính đang phải chịu đựng. Có thể nói đó là một trong những cảnh quay để đời của Bạch Lộc.

Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây vừa xuất hiện một nữ chính khác cũng có một số phận bi thương không kém gì mỹ nhân họ Bạch. Cụ thể trong bộ phim Phúc Lưu Niên do Hình Phi, Trạch Tử Lộ và Kinh Siêu đóng chính đã được lên sóng. Đảm nhận vai nữ chính Lục An Nhiên, một cô gái vốn có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ thế nhưng vì tin sai người, yêu nhầm kẻ phụ bạc nên cuối cùng phải ra đi trong đau khổ, ân hận. May mắn thay, An Nhiên được trọng sinh và bắt đầu kế hoạch báo thù của mình.