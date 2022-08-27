Khi "Trầm Vụn Hương Phai" mới lên sóng, những tranh luận về nhan sắc của nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa và Dương Tử trở thành đề tài nổi trội trên mạng xã hội.

Khi "Trầm Vụn Hương Phai" mới lên sóng, những tranh cãi xung quanh nhan sắc của Dương Tử và nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa đã trở thành đề tài được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, mặc dù đóng vai 2 chị sinh đôi nhưng nhân vật của Mạnh Tử Nghĩa có thần thái thần tiên, sang chảnh hơn hẳn. Vậy nên, chỉ sau ngày phát sóng đầu tiên, chủ đề "Diễm áp" (nhan sắc áp đảo người khác) đã lên hot search trên mạng xã hội Weibo.

Chia sẻ về vụ việc này, Mạnh Tử Nghĩa đã phản hồi ngay trong ngày đầu phát sóng "Trầm Vụn Hương Phai". Cô cho biết mình đã nhắn tin riêng với Dương Tử và giải thích không phải do đoàn đội của mình làm, cũng muốn lên Weibo giải thích như tính cách vốn có. Cô chia sẻ thêm: "Vào thời điểm đó, tôi gửi tin nhắn cho chị ấy, chị ấy nói với tôi hãy bảo vệ tốt bản thân mình. Để phía đoàn phim xử lý là được rồi. Đêm hôm đó chị ấy cũng nói với tôi rằng chị ấy tin rằng là không phải tôi làm. Rồi chị ấy nói tôi hãy bảo vệ tốt bản thân mình. Có lẽ chị ấy lo nếu lúc đó tôi đăng lên weibo nói gì đó, chuyện đó sẽ không tốt đối với tôi, sẽ làm tổn thương tôi".

Mạnh Tử Nghĩa còn nhận xét về Dương Tử: "Dương Tử quả thật là một người rất tốt. Trước đó khi chúng tôi quay phim, nếu tôi hỏi chị ấy chuyện gì chị ấy cũng sẽ trả lời tôi, còn nhắn tin rất dài để giải thích cho tôi, đó là sự lý giải của chị ấy về một số chuyện, tôi thực sự rất thích chị ấy". Mạnh Tử Nghĩa nói về hot search thứ 2 trong ngày đầu phát sóng phim "Mạnh Tử Nghĩa xinh đẹp", cô cho rằng chuyện này rất xấu hổ, nếu là một ngày khác thì cô nghĩ rằng mình xinh đẹp thật, nhưng cùng 1 lúc lên 2 hot search như vậy khiến cô cảm thấy lo ngại. Dù cộng đồng người hâm mộ của 2 bên liên tục "tranh luận" nhau trên mạng xã hội, nhưng mối quan hệ giữa 2 mỹ nhân xứ Trung vấn rất tốt. Dương Tử còn luôn kiên nhẫn và giải thích mỗi khi Mạnh Tử Nghĩa thắc mắc chuyện gì đó trong lúc đóng phim.

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