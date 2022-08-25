Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ?

Sao quốc tế 25/08/2022 15:47

Có xuất phát điểm và nền tảng tốt nhưng Dương Tử hình như đã ngụp lặn quá lâu trong dòng phim cổ trang thần tượng cùng với vai trò dẫn dắt tân bình.

Ban đầu, ai cũng nghĩ Dương Tử sẽ chỉ dạo chơi với vài bộ phim ngôn tình rồi dần chuyển hình vào điện ảnh, chính kịch. Nhưng có vẻ như cô đang ngụp lặn quá sâu vào những bộ phim cổ trang thần tượng và không có bước đột phát nào nổi bật.

Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 1

Được khán giả biết đến nhiều hơn sau vai Lục Tuyết Kỳ trong Tru Tiên - Thanh Vân Chí, Dương Tử tiếp tục đóng tiên hiệp và gặt hái được nhiều thành công nhờ nhân vật Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Không lặp lại hình ảnh cổ trang, Dương Tử tham gia Cá Mực Hầm Mật với vai nữ chính Đồng Niên.

Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 2

Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 3

Thanh Vân Chí và Cá Mật Hầm Mật là bệ đỡ vững chắc cho Dương Tử

Sau Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử dường như không còn gặt hái được thành công nữa, bởi bộ ngôn tình Chàng Trai Mạc Cách Ly đóng cùng Mã Thiên Vũ đã có thành tích quá thấp. Đến lúc này, Dương Tử có lẽ đã vạch ra kế hoạch chuyển hình cho bản thân, bởi thế đã nhận diễn Nữ Bác Sĩ Tâm Lý là một bộ phim chính kịch. Dương Tử cũng tham gia hàng loạt dự án điện ảnh như: Liệt Hỏa Anh Hùng, Tôi Và Quê Hương Của Tôi, Xích Hồ Thư Sinh...

Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 4Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 5Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 6Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 7Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 8Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 9

Dù là hiện đại hay cổ trang thì hình tượng nhân vật của Dương Tử vân na ná nhau

Tuy không gặt hái được nhiều thành công, nhưng đây cũng là bước đi đầy thử thách đối với Dương Tử, cũng là thứ mà khán giả mong chờ ở nàng tiểu hoa. Vậy nhưng đáng tiếc là sau vai diễn trong bộ điện ảnh Liệp Độc, Dương Tử lại quay ngoắt trở về với những bộ ngôn tình cổ trang, vừa nhàm chán, lại chẳng có chút đột phá nào.

 Gần nhất có thể thấy vai nữ chính của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai. Hóa thân thành tiên tử Nhan Đàm, Dương Tử gây thất vọng lớn vì thiết lập nhân vật giống hệt Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Diễn xuất của cô còn không có gì đột phá, thậm chí là có phần xuống tay.

Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 10

 Có nhận xét cho rằng, Trầm Vụn Hương Phai là một lần lựa kịch bản sai của Dương Tử. Nhưng có fan giải thích, đây là do Dương Tử trả ơn Hoan Thụy nên mới nhận đóng. Tưởng rằng sau đó nữ diễn viên sẽ tìm một bộ phim khác đột phá hơn, nào ngờ lại tiếp tục nhận ngôn tình cổ trang, đã thế bộ phim này còn có nhiệm vụ quan trọng, đó là nâng người mới. 

Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 11Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ? - Ảnh 12

Ở Trầm Vụn Hương Phai, có thể thấy rõ dàn phụ được nâng đỡ rất nhiều, làm mạch phim dài lê thê, nhàm chán. Sang đến Trương Tương Tư, Dương Tử chắc chắn gánh “còng lưng” dàn diễn viên trẻ trong phim như Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, những nam thần đang chờ nổi.

Gần nhất, Dương Tử còn mở công ty liên quan đến việc sản xuất phim. Không ít người dự đoán với bước đi này, Dương Tử sẽ còn phải nâng đỡ người mới dài dài, chăm chú vào kinh doanh, trở thành bà chủ chứ chẳng còn tâm trạng nào mà chuyển hình hay chăm chút sự nghiệp diễn xuất nữa.

Hiện tại, nhiều người thấy rất nhiều người tiếc nuối cho Dương Tử, bởi cô là một trong số ít tiểu hoa có diễn xuất, có nhan sắc và khả năng diễn xuất nhưng không chịu làm mới bản thân. Hi vọng sau Trường Tương Tư, Dương Tử có thể nhận một bộ phim với thể loại khác, ít nhất là không phải chăm chăm nâng người mới nữa

Top phim Hoa Ngữ được mong chờ nhất trong tháng 8: Phim của Tiêu Chiến vượt mặt Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh với mức nhiệt cao nhất

Top phim Hoa Ngữ được mong chờ nhất trong tháng 8: Phim của Tiêu Chiến vượt mặt Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh với mức nhiệt cao nhất

Danh sách 10 phim cổ trang đợi chiếu có chỉ số nhiệt độ cao nhất trong tháng 8 đã chính thức lộ diện. Trong số 10 bộ phim được gọi mặt điểm tên, có vài phim đã hoàn tất, chỉ chờ ấn định thời gian lên sóng, còn lại đa phần là những dự án vẫn đang trong quá trình ghi hình,

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Hoa Ngữ Dương Tử Tin sao Hoa Ngữ phim cổ trang Mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Top phim Hoa Ngữ được mong chờ nhất trong tháng 8: Phim của Tiêu Chiến vượt mặt Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh với mức nhiệt cao nhất

Top phim Hoa Ngữ được mong chờ nhất trong tháng 8: Phim của Tiêu Chiến vượt mặt Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh với mức nhiệt cao nhất

'Tiểu Tam' Trương Tuyết Nghênh xen vào chuyện tình đẹp của Dương Tử chưa hết vận xui khi bị bôi xấu hình ảnh với mức giá cực rẻ

'Tiểu Tam' Trương Tuyết Nghênh xen vào chuyện tình đẹp của Dương Tử chưa hết vận xui khi bị bôi xấu hình ảnh với mức giá cực rẻ

Triệu Lệ Dĩnh được một diễn viên minh oan không phải 'Tỷ Tỷ Đầu To' như lời 'vạ miệng' của Dương Tử từng nói?

Triệu Lệ Dĩnh được một diễn viên minh oan không phải 'Tỷ Tỷ Đầu To' như lời 'vạ miệng' của Dương Tử từng nói?

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán'

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán'

Vượt mặt Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thương Lan Quyết chính thức mở điểm douban với bão lời khen của khán giả

Vượt mặt Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thương Lan Quyết chính thức mở điểm douban với bão lời khen của khán giả

Tạo hình nữ tân cương của Thành Nghị gây sốt, nhan sắc đỉnh cao ra sao mà khiến dân tình đánh giá đẹp hơn cả Dương Tử?

Tạo hình nữ tân cương của Thành Nghị gây sốt, nhan sắc đỉnh cao ra sao mà khiến dân tình đánh giá đẹp hơn cả Dương Tử?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI