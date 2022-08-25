Dương Tử tính “trầm mê” trong dòng phim cổ trang thần tượng và nhiệm vụ dẫn dắt người mới đến bao giờ?

Ban đầu, ai cũng nghĩ Dương Tử sẽ chỉ dạo chơi với vài bộ phim ngôn tình rồi dần chuyển hình vào điện ảnh, chính kịch. Nhưng có vẻ như cô đang ngụp lặn quá sâu vào những bộ phim cổ trang thần tượng và không có bước đột phát nào nổi bật.

Được khán giả biết đến nhiều hơn sau vai Lục Tuyết Kỳ trong Tru Tiên - Thanh Vân Chí, Dương Tử tiếp tục đóng tiên hiệp và gặt hái được nhiều thành công nhờ nhân vật Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Không lặp lại hình ảnh cổ trang, Dương Tử tham gia Cá Mực Hầm Mật với vai nữ chính Đồng Niên.

Thanh Vân Chí và Cá Mật Hầm Mật là bệ đỡ vững chắc cho Dương Tử

Sau Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử dường như không còn gặt hái được thành công nữa, bởi bộ ngôn tình Chàng Trai Mạc Cách Ly đóng cùng Mã Thiên Vũ đã có thành tích quá thấp. Đến lúc này, Dương Tử có lẽ đã vạch ra kế hoạch chuyển hình cho bản thân, bởi thế đã nhận diễn Nữ Bác Sĩ Tâm Lý là một bộ phim chính kịch. Dương Tử cũng tham gia hàng loạt dự án điện ảnh như: Liệt Hỏa Anh Hùng, Tôi Và Quê Hương Của Tôi, Xích Hồ Thư Sinh...

Dù là hiện đại hay cổ trang thì hình tượng nhân vật của Dương Tử vân na ná nhau

Tuy không gặt hái được nhiều thành công, nhưng đây cũng là bước đi đầy thử thách đối với Dương Tử, cũng là thứ mà khán giả mong chờ ở nàng tiểu hoa. Vậy nhưng đáng tiếc là sau vai diễn trong bộ điện ảnh Liệp Độc, Dương Tử lại quay ngoắt trở về với những bộ ngôn tình cổ trang, vừa nhàm chán, lại chẳng có chút đột phá nào.

Gần nhất có thể thấy vai nữ chính của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai. Hóa thân thành tiên tử Nhan Đàm, Dương Tử gây thất vọng lớn vì thiết lập nhân vật giống hệt Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Diễn xuất của cô còn không có gì đột phá, thậm chí là có phần xuống tay.

Có nhận xét cho rằng, Trầm Vụn Hương Phai là một lần lựa kịch bản sai của Dương Tử. Nhưng có fan giải thích, đây là do Dương Tử trả ơn Hoan Thụy nên mới nhận đóng. Tưởng rằng sau đó nữ diễn viên sẽ tìm một bộ phim khác đột phá hơn, nào ngờ lại tiếp tục nhận ngôn tình cổ trang, đã thế bộ phim này còn có nhiệm vụ quan trọng, đó là nâng người mới.

Ở Trầm Vụn Hương Phai, có thể thấy rõ dàn phụ được nâng đỡ rất nhiều, làm mạch phim dài lê thê, nhàm chán. Sang đến Trương Tương Tư, Dương Tử chắc chắn gánh “còng lưng” dàn diễn viên trẻ trong phim như Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, những nam thần đang chờ nổi.

Gần nhất, Dương Tử còn mở công ty liên quan đến việc sản xuất phim. Không ít người dự đoán với bước đi này, Dương Tử sẽ còn phải nâng đỡ người mới dài dài, chăm chú vào kinh doanh, trở thành bà chủ chứ chẳng còn tâm trạng nào mà chuyển hình hay chăm chút sự nghiệp diễn xuất nữa.

Hiện tại, nhiều người thấy rất nhiều người tiếc nuối cho Dương Tử, bởi cô là một trong số ít tiểu hoa có diễn xuất, có nhan sắc và khả năng diễn xuất nhưng không chịu làm mới bản thân. Hi vọng sau Trường Tương Tư, Dương Tử có thể nhận một bộ phim với thể loại khác, ít nhất là không phải chăm chăm nâng người mới nữa