Dương Tử thành lập công ty: Tham vọng thành công như Dương Mịch?

Theo đó, Dương Tử chính thức trở thành chủ tịch của công ty với số cổ đông lớn nhất 90%, cô nắm giữ các chức vụ gồm giám đốc điều hành, quản lý, người đại diện pháp lý.

Được biết sau khi rời khỏi Hoan Thụy, Dương Tử vì muốn tìm kiếm sự tự do nên đã quyết tâm thành lập công ty riêng, phạm vi kinh doanh của công ty sẽ là sản xuất phim, sáng tạo văn học và nghệ thuật, môi giới văn hóa giải trí, quảng cáo…

Nhiều fan nhận thấy Dương Tử đang có tham vọng chuyển hình thành tư bản, cô nàng đang có những bước đi giống như Dương Mịch đã từng đi. Nhưng so với Dương Mịch năm đó, có lẽ Dương Tử vẫn còn hơi “non”.

Dương Tử có tham muốn trở thành giống Dương Mịch

Trước danh tiếng hiện tại, Dương Tử thành lập công ty và công ty này sẽ phát triển dựa vào các mối quan hệ của cô ấy. Bước tiếp theo sau khi đã có công ty thì Dương Tử sẽ ký hợp đồng với người mới và tiến hành sản xuất phim, đưa các dự án cũng như những gương mặt mới đến công chúng, nếu nhận được đón nhận thì đó sẽ là bước đệm hoàn hảo nâng tầm tên tuổi cũng như chỗ đứng của Dương Tử trong thị trường phim ảnh.

Nữ diễn viên ra đứng ra điều hành mọi thứ ở công ty

Chưa biết công ty Dương Tử sẽ phát triển như thế nào, nhưng theo đánh giá của nhiều người, cô khó mà đạt được thành tích như Dương Mịch. Nữ diễn viên “Tam Sinh Tam Thế” có thể đưa công ty Gia Hành nổi tiếng như ngày hôm nay không hề dễ, cô không chỉ có chiến thuật và còn sự mạo hiểm nữa.

Năm 2015, Thượng Thế Ảnh Thị đã dùng 300 triệu tệ mua 20% cổ phần của Gia Hành và Gia Hành cũng đã ký một hợp đồng đánh cược với đối phương. Nếu như từ năm 2015 – 2017, lợi nhuận sau thuế của Gia Hành thấp hơn 310 triệu tệ thì công ty sẽ phải mua lại toàn bộ số cổ phần mà Thượng Thế đang nắm giữ.

Trong khoảng thời gian năm 2015 – 2016, Gia Hành và Dương Mịch đã kiếm được 210 triệu tệ và họ còn thiếu 100 triệu tệ để đạt con số như thỏa thuận với Thượng Thế. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng không biết phải giải quyết thế nào thì bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã đại bạo và giúp cho Gia Hành hoàn thành mục tiêu đặt ra. Từ một công ty mới chỉ có giá 25 triệu tệ và dựa toàn bộ vào Dương Mịch, giờ giá trị của Gia Hành đã vươn lên 5 tỷ tệ, đưa tên tuổi của Dương Mịch ngày càng tiến xa. Cũng nhờ đó công ty thu được nhiều nhân lực cực mạnh đến với công chúng.

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã cứu công ty của Dương Mịch

Nhưng có một điều khác biệt giữa Dương Mịch và Dương tử, đó là Dương Mịch mở công ty ở thời điểm cô ấy đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng hiện tại Dương Tử thì đang ở trạng thái tụt dốc không phanh. Những tác phẩm flop liên tiếp khiến vị thế của Dương Tử trên màn ảnh nhỏ giờ đã không còn được như trước nữa rồi, có thêm công ty thì cô ấy sẽ phải nỗ lực gấp bội. Fan rất lo lắng cho nước đi này của cô nàng, vì sợ cô nàng sẽ chẳng thể thành công được như Dương Mịch.

Liệu Dương Tử có thành công như Dương Mịch?

Nhìn chung, việc Dương Tử thành lập công ty sẽ giúp cô có thể tự do nhận phim, có được quyền nói và tương lai là tư bản như mong muốn. Nhưng phía trước cô nàng đang là một chặng đường đầy khó khăn và gian nan, hy vọng thời gian tới, cô nàng sẽ đưa công ty trở thành một đối thủ thương trường cạnh tranh với Dương Mịch.