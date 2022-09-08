Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn?

Sao quốc tế 08/09/2022 01:35

Hứa tổng ngỡ ngàng đến nỗi muốn bất động ngay sau khi biết tin Quan Tân đã cầu hôn Hạ Thiên.

Đoạn preview của Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20 tuy ngắn gọn nhưng lại hé lộ ra sự kiện mang tính bước ngoặc với cuộc tình tay ba giữa Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt), Hạ Thiên (Ngô Thiến) và Quan Tân (Dương Binh Trác). 

Sau khi làm lành và hóa giải mọi hiểu lầm liên quan đến cô em gái Lộc Hy (Lý Giai Khiết) ở tập trước, Quan Tân đã chính thức cầu hôn Hạ Thiên. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi Hứa tổng đi tham quan dự án thì được trợ lí Vu Huy cho biết chuyện này. Ngay lập tức, anh chàng đứng như trời trồng vì phải chịu đả kích lớn. Tuy nhiên, sau đó anh đã ngồi một góc để suy nghĩ về những gì đã qua và không khỏi nghẹn ngào. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn? - Ảnh 1

Khi Hứa tổng đi tham quan dự án thì được trợ lí Vu Huy cho biết Quan Tân đã cầu hôn Hạ Thiên. 

Ảnh chụp màn hình. 

Chính Hứa tổng cũng cho rằng mọi việc từ nay đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Anh và Hạ Thiên đã không còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa. Dự án cũng đã kết thúc từ lâu, cô cũng sắp thành người có gia đình nên mọi hi vọng dường như là không thể. Ánh mắt Hứa tổng đượm buồn và nghĩ suy về cuộc tình năm năm về trước.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn? - Ảnh 2

Hứa tổng cũng cho rằng mọi việc từ nay đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Anh và Hạ Thiên đã không còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa.

Ảnh chụp màn hình. 

Tuy nhiên, anh cũng mong người mình yêu hạnh phúc và cho rằng không ai hợp với cô hơn Quan Tân. Anh ấy chính là người bù đắp tất cả những thiếu sót của Hứa và Hạ Thiên có thể yên tâm gửi gắm suốt đời. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn? - Ảnh 3

 Hứa tổng cũng mong người mình yêu hạnh phúc và cho rằng không ai hợp với Hạ Thiên hơn Quan Tân.

Ảnh chụp màn hình. 

"Trên thực tế thì đây có lẽ là cách kết thúc tốt đẹp nhất rồi. Dự án cũng kết thúc rồi, sau này Hạ Thiên sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù phải miễn cưỡng thừa nhận nhưng Quan Tân có vẻ tốt hơn tôi, phù hợp với cô ấy hơn. Tôi hy vọng sau này cô ấy có thể sống vui vẻ..."

 

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