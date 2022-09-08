Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Lâm Tân tiết lộ quá khứ là trẻ mồ côi với Hạ Thiên, giải thích mối quan hệ với Lộc Hy thời niên thiếu

Hạ Thiên thường xuyên ghen tuông với cô gái có tên Lộc Hy (Lý Giai Khiết) mà không biết rằng đó là người em gái lớn lên trong cô nhi viện cùng Lâm Tân.

Đến phần preview tập 19, nút thắt lớn nhất để hóa giải hiểu lầm giữa Hạ Thiên ( Ngô Thiến ) và Lâm Tân ( Dương Binh Trác ) cũng đã được tháo gỡ. Vốn dĩ Hạ Thiên thường xuyên ghen tuông với cô gái có tên Lộc Hy (Lý Giai Khiết) mà không biết rằng đó là người em gái lớn lên trong cô nhi viện cùng anh.

Trong vòng tay âu yếm dành cho Hạ Thiên, Lâm Tân đã trải lòng rằng: "Anh nên nói với em về Lộc Hy. Sự thật là anh lớn lên trong viện phúc lợi. Bọn anh đã cùng trải qua thời thơ ấu cùng nhau...". Lúc này đây Hạ Thiên mới biết được thân thế thực sự của người yêu mình. Thời gian qua sở dĩ Lâm Tân không nói với Hạ Thiên là vì sợ mẹ anh buồn lòng. Bà không muốn ai biết rằng Lâm Tân chỉ là con nuôi.

Lúc này đây Hạ Thiên mới biết được thân thế thực sự của người yêu mình. Ảnh chụp màn hình.

Lâm Tân đã nhiều lần muốn nói cho Hạ Thiên biết để không hiểu lầm nhưng lại sợ mẹ buồn lòng. Lâm Tân luôn cảm thấy có lỗi vì là người để Lộc Hy ở lại cô nhi viện vì thực ra người ban đầu được chọn để nhận nuôi là Lộc Hy.

Lâm Tân đã nhiều lần muốn nói cho Hạ Thiên biết để không hiểu lầm nhưng lại sợ mẹ buồn lòng. Ảnh chụp màn hình.

Lâm Tân tiếp tục thổ lộ: "Lúc đó mẹ anh đã từng muốn nhận nuôi Lộc Hy, lúc đó cô ấy mới 6 tuổi, anh thì 12 tuổi. Cô ấy không biết rằng lúc đó việc được nhận nuôi có ý nghĩa gì. Cô ấy thì luôn muốn sống cùng với anh. Anh đã hứa với cô ấy rằng sẽ luôn bên cạnh cô ấy".

Lâm Tân tiết lộ quá khứ với Hạ Thiên Ảnh chụp màn hình.

Sau đó, vì Lộc Hy bị ngã xe đạp nên phải nằm viện một thời gian dài. Lúc này Lâm Tân đã được chọn làm người thay thế nhận nuôi. Ngày ra đi, anh thậm chí không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt với Lộc Hy.