Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe

Sao quốc tế 09/09/2022 11:10

Trong tập 13 Yêu Đương Đi Mùa Hạ, vì lo cho Hạ Thiên bị sốt cao trên băng ghế mà Hứa tổng đã lạc tay lái trên cao tốc.

Yêu Đương Đi Mùa Hạ tập 13 tiếp tục với những diễn biến khi Hạ Thiên (Ngô Thiến) cùng với Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) đi khảo sát nguyên liệu gỗ. Vì sốt cao nên Hạ Thiên đã ngất đi ngay trên xe của Hứa tổng. Anh chàng lo lắng cho người mình yêu đến độ phải lạc tay lái. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe - Ảnh 1

 Vì sốt cao nên Hạ Thiên đã ngất đi ngay trên xe của Hứa tổng.

Ảnh chụp màn hình. 

Trước đó, Hạ Thiên vì sức khỏe kém nên đã đổ bệnh, trên đường về thì tình trạng càng nặng hơn. Trong cơn sốt, Hạ Thiên nhớ lại những kí ức đau thương khi ba cô cùng nhân tình mất đi. Đây có lẽ là vết thương lớn nhất trong cuộc đời của Hạ Thiên vì từ nhỏ đã rất thần tượng ba mình.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe - Ảnh 2

Hạ Thiên khi ngồi trên băng ghế đã ngất đi khiến cho Hứa tổng lúng túng tìm cách xử trí.

Ảnh chụp màn hình. 

Hạ Thiên khi ngồi trên băng ghế đã ngất đi khiến cho Hứa tổng lúng túng tìm cách xử trí. Khi Hứa tổng lay mạnh và gọi nhiều lần, cô cũng không tỉnh dậy khiến anh càng lo lắng tột độ. Điều nên làm lúc này là đưa Hạ Thiên nhanh chóng đến bệnh viện, tuy nhiên theo lời Hứa tổng thì bệnh viện cách nơi hiện tại đến 20 phút lái xe. Tuy nhiên anh cũng nhận thấy rằng Hạ Thiên không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe - Ảnh 3

 Vì quá lo lắng cho tình trạng của Hạ Thiên nên Hứa tổng đã lạc tay lái và tông vào một cọc chắn ở giữa đường.

Ảnh chụp màn hình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe - Ảnh 4

Bác sĩ cũng đưa ra nhận định rằng vì quá lao lực và tâm lí bất ổn nên Hạ Thiên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. 

Ảnh minh họa: Internet

Hứa tổng đã nhấn ga nhanh nhất có thể để đưa người yêu mình đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, vì quá lo lắng cho tình trạng của người mình yêu nên anh đã lạc tay lái và tông vào một cọc chắn ở giữa đường. May mắn thay, cuối cùng anh cũng đưa Hạ Thiên đến bệnh viện kịp thời để kiểm tra tình hình sức khỏe. Bác sĩ cũng đưa ra nhận định rằng vì quá lao lực và tâm lí bất ổn nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. 

 

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