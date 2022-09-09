Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên chia tay Hứa tổng trong quá khứ chỉ vì gọi điện không bắt máy?

Tập 13 có phân đoạn Hứa tổng gợi nhớ về lí do khiến anh và Hạ Thiên đổ vỡ trong quá khứ.

Ở tập 13 Yêu Đương Đi Mùa Hè hé lộ phần nào nguyên nhân khiến Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) và Hạ Thiên (Ngô Thiến) chia tay trong quá khứ. Đó là vì khi Hạ Thiên cần người yêu nhất thì anh không thể bắt máy và đến bên cô.

Cụ thể, Hạ Thiên ở hiện tại đã nhớ về đoạn kí ức đó là buông lời trách móc Hứa tổng: "Em đã gọi đến sáu lần nhưng anh đều nói là anh bận phải tăng ca, anh bận phải làm việc... Nhưng anh có hỏi rằng vì sao em cần anh không? Sau đó anh cũng không gọi lại?".

Khi Hứa tổng vừa bắt máy Hạ Thiên thì giàn giáo lúc đó đổ xuống tạo ra sự cố. Ảnh chụp màn hình

Lời nói của Hạ Thiên đi kèm với nước mắt giàn giụa về ký ức buồn trong quá khứ. Khi đó, ba của Hạ Thiên vừa mới qua đời do tai nạn xe. Điều khiến cô đau khổ nhất chính là ba cô lại bị tai nạn khi đi cùng với nhân tình của mình. Chính điều này đã tạo nên đả kích rất lớn trong lòng Hạ Thiên. Cô ngay lập tức gọi điện chỉ mong Hứa tổng có thể đến bên mình ngay lúc này.

Điều khiến Hạ Thiên đau khổ nhất chính là ba cô lại bị tai nạn khi đi cùng với nhân tình Ảnh chụp màn hình.

Về phần Hứa tổng, lúc đó anh vừa mới lập nghiệp nên phải tăng ca ở công trường. Khi Hứa tổng vừa bắt máy Hạ Thiên thì giàn giáo lúc đó đổ xuống tạo ra sự cố. Hứa tổng phải đi xử lí gấp và không thể nào đến bên Hạ Thiên. Sau đó, Hạ Thiên đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần nhưng Hứa tổng cũng không hề bắt máy. Đây cũng chính là một phần nguyên do khiến cả hai chia tay. Sau đó, Hạ Thiên quyết định sẽ rời bỏ Hứa tổng và cũng từ bỏ luôn việc tham dự Giải thưởng Thiết kế ADA của mình.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe Trong tập 13 Yêu Đương Đi Mùa Hạ, vì lo cho Hạ Thiên bị sốt cao trên băng ghế mà Hứa tổng đã lạc tay lái trên cao tốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeu-duong-di-mua-he-tap-13-ha-thien-chia-tay-hua-tong-trong-qua-khu-chi-vi-goi-dien-khong-bat-may-501043.html