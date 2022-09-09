Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên chia tay Hứa tổng trong quá khứ chỉ vì gọi điện không bắt máy?

Sao quốc tế 09/09/2022 14:53

Tập 13 có phân đoạn Hứa tổng gợi nhớ về lí do khiến anh và Hạ Thiên đổ vỡ trong quá khứ.

Ở tập 13 Yêu Đương Đi Mùa Hè hé lộ phần nào nguyên nhân khiến Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) và Hạ Thiên (Ngô Thiến) chia tay trong quá khứ. Đó là vì khi Hạ Thiên cần người yêu nhất thì anh không thể bắt máy và đến bên cô. 

Cụ thể, Hạ Thiên ở hiện tại đã nhớ về đoạn kí ức đó là buông lời trách móc Hứa tổng: "Em đã gọi đến sáu lần nhưng anh đều nói là anh bận phải tăng ca, anh bận phải làm việc... Nhưng anh có hỏi rằng vì sao em cần anh không? Sau đó anh cũng không gọi lại?". 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên chia tay Hứa tổng trong quá khứ chỉ vì gọi điện không bắt máy? - Ảnh 1

Khi Hứa tổng vừa bắt máy Hạ Thiên thì giàn giáo lúc đó đổ xuống tạo ra sự cố.

Ảnh chụp màn hình

Lời nói của Hạ Thiên đi kèm với nước mắt giàn giụa về ký ức buồn trong quá khứ. Khi đó, ba của Hạ Thiên vừa mới qua đời do tai nạn xe. Điều khiến cô đau khổ nhất chính là ba cô lại bị tai nạn khi đi cùng với nhân tình của mình. Chính điều này đã tạo nên đả kích rất lớn trong lòng Hạ Thiên. Cô ngay lập tức gọi điện chỉ mong Hứa tổng có thể đến bên mình ngay lúc này. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên chia tay Hứa tổng trong quá khứ chỉ vì gọi điện không bắt máy? - Ảnh 2

Điều khiến Hạ Thiên đau khổ nhất chính là ba cô lại bị tai nạn khi đi cùng với nhân tình

Ảnh chụp màn hình. 

Về phần Hứa tổng, lúc đó anh vừa mới lập nghiệp nên phải tăng ca ở công trường. Khi Hứa tổng vừa bắt máy Hạ Thiên thì giàn giáo lúc đó đổ xuống tạo ra sự cố. Hứa tổng phải đi xử lí gấp và không thể nào đến bên Hạ Thiên. Sau đó, Hạ Thiên đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần nhưng Hứa tổng cũng không hề bắt máy. Đây cũng chính là một phần nguyên do khiến cả hai chia tay. Sau đó, Hạ Thiên quyết định sẽ rời bỏ Hứa tổng và cũng từ bỏ luôn việc tham dự Giải thưởng Thiết kế ADA của mình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe

Trong tập 13 Yêu Đương Đi Mùa Hạ, vì lo cho Hạ Thiên bị sốt cao trên băng ghế mà Hứa tổng đã lạc tay lái trên cao tốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13 Yêu Đương Đi Mùa Hè Hạ Thiên Khi Yêu Hạ Thiên Khi Yêu tập 13 Hạ Thiên chia tay Hứa tổng Ngô Thiến Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt Tần Tuấn Kiệt

TIN LIÊN QUAN

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17: Hứa tổng không mong bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17: Hứa tổng không mong bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Lâm Tân tiết lộ quá khứ là trẻ mồ côi với Hạ Thiên, giải thích mối quan hệ với Lộc Hy thời niên thiếu

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Lâm Tân tiết lộ quá khứ là trẻ mồ côi với Hạ Thiên, giải thích mối quan hệ với Lộc Hy thời niên thiếu

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14: Hé lộ nguyên nhân vết thương lòng mà cha gây ra cho Hạ Thiên

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14: Hé lộ nguyên nhân vết thương lòng mà cha gây ra cho Hạ Thiên

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại?

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI