Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Người cũ còn thương, Hứa tổng đưa một bức ảnh thôi cũng khiến Hạ Thiên nước mắt giàn giụa!

Sao quốc tế 12/09/2022 12:02

Hứa tổng chỉ đưa một bức ảnh thôi cũng đủ để khiến Hạ Thiên phải giàn giụa nước mắt.

Tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè mở ra những diễn biến mới trong tình cảm của Hạ Thiên (Ngô Thiến) và Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) khi cả hai đã giải quyết được những hiểu lầm trong cả quá khứ và hiện tại. 

Cụ thể, Hứa tổng đã đến studio thiết kế nội thất của Hạ Thiên và trình bày về việc anh đã thỏa thuận với An Diệp về vấn đề hủy hợp đồng. Đồng thời Hứa tổng cũng bày tỏ rằng anh muốn bù đắp cho Hạ Thiên vì anh là nguyên do khiến cô từ bỏ giải ADA trong quá khứ. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Người cũ còn thương, Hứa tổng đưa một bức ảnh thôi cũng khiến Hạ Thiên nước mắt giàn giụa! - Ảnh 1

Hứa tổng đã đến studio thiết kế nội thất của Hạ Thiên và trình bày về việc anh đã thỏa thuận với An Diệp về vấn đề hủy hợp đồng.

Ảnh chụp màn hình. 

Tiếp đó, Hứa tổng cũng đưa cho Hạ Thiên bức ảnh cây thông bên mộ của ba Hạ Thiên. Anh nói rằng đã đến thăm mộ ông.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Người cũ còn thương, Hứa tổng đưa một bức ảnh thôi cũng khiến Hạ Thiên nước mắt giàn giụa! - Ảnh 2

Hứa tổng cũng đưa cho Hạ Thiên bức ảnh cây thông bên mộ của ba Hạ Thiên. Anh nói rằng đã đến thăm mộ ông.

Ảnh chụp màn hình. 

Hứa tổng cũng bày tỏ sự đau buồn vì không hề biết chuyện ba của Hạ Thiên đã ra đi trong suốt thời gian qua: "Anh muốn nói lời xin lỗi với chú ấy. Xin lỗi vì đã không đến tiễn chú. Xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em. Anh đã từng hứa với chú ấy sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ bảo vệ em, sẽ nhường nhịn em. Xin lỗi! Anh đã không giữ được lời hứa". 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Người cũ còn thương, Hứa tổng đưa một bức ảnh thôi cũng khiến Hạ Thiên nước mắt giàn giụa! - Ảnh 3

Hứa tổng cũng bày tỏ sự đau buồn vì không hề biết chuyện ba của Hạ Thiên đã ra đi trong suốt thời gian qua

Ảnh chụp màn hình. 

Khi Hứa tổng hỏi Hạ Thiên vì sao lúc đó không nói với anh việc ba cô đã mất, Hạ Thiên đáp lại:"Tôi tưởng anh có thể nhận ra được, cảm nhận được. Chúng ta đã yêu nhau năm năm, tôi tưởng giữa chúng ta đã đủ hiểu nhau rồi...".

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Người cũ còn thương, Hứa tổng đưa một bức ảnh thôi cũng khiến Hạ Thiên nước mắt giàn giụa! - Ảnh 4

Hứa tổng đã ôm chầm lấy Hạ Thiên xoa dịu nỗi đau trong cô.

Ảnh chụp màn hình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Người cũ còn thương, Hứa tổng đưa một bức ảnh thôi cũng khiến Hạ Thiên nước mắt giàn giụa! - Ảnh 5

Hạ Thiên cầm lấy bức ảnh cây thông bên mộ ba cô, nước mắt giàn giụa nhớ lại ký ức đau buồn năm xưa.

Ảnh chụp màn hình

Hạ Thiên cầm lấy bức ảnh cây thông bên mộ ba cô, nước mắt giàn giụa nhớ lại ký ức đau buồn năm xưa. Ngày Hạ Thiên mất đi ba cũng là ngày cô biết được ông có nhân tình ở bên ngoài. Hứa tổng đã ôm chầm lấy Hạ Thiên xoa dịu nỗi đau trong cô. Lúc này, Hạ Thiên cũng bày tỏ bản thân lâu lắm rồi mới có cảm giác an toàn đến vậy mỗi khi nhắc về ba. 

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