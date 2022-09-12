Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Mới nhắn tin nói nhớ Hạ Thiên, Quan Tân trở mặt đi mua "giường chiếu" với em gái trà xanh Lộc Hy, tra nam đích thực là đây?

Cụ thể, buổi sáng trong lành, Hạ Thiên đã nhắn tin cho người yêu Quan Tân và bày tỏ rằng cô đang rất nhớ anh. Quan Tân ngay sau đó nhanh chóng đáp lại rằng anh cũng rất nhớ cô. Đúng lúc này Quan Tân đang đứng ở trung tâm thương mại cùng với "em gái" Lộc Hy. Anh chàng đang cùng cô nàng đi mua nệm và gối mới.

Tập 16 Yêu Đương Đi Mùa Hè mở ra với những diễn biến phức tạp khi Quan Tân (Dương Binh Trác) vừa nhắn tin nói nhớ Hạ Thiên (Ngô Thiến) thì đã đi mua "giường chiếu" cùng với em gái trà xanh Lộc Hy (Lý Giai Khiết).

Vào buổi sáng trong lành, Hạ Thiên đã nhắn tin cho người yêu Quan Tân và bày tỏ rằng cô đang rất nhớ anh.

Quan Tân ngay sau đó nhanh chóng đáp lại rằng anh cũng rất nhớ cô. Ảnh chụp màn hình.

Ai cũng biết rằng Quan Tân và Lộc Hy là anh em cùng lớn lên trong viện phúc lợi và mới đoàn tụ gần đây. Có lẽ, Quan Tân chỉ đối xử với Lộc Hy như em gái lâu ngày gặp lại. Tuy nhiên, Quan Tân hoàn toàn chưa nói sự thật này cho Hạ Thiên biết vì còn sợ mẹ nuôi phải buồn lòng.

Tuy nhiên, Quan Tân hoàn toàn chưa nói sự thật về Lộc Hy cho Hạ Thiên biết vì còn sợ mẹ nuôi phải buồn lòng. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, Quan Tân chỉ là vô tình chứ không hẳn là tra nam khi đã biết rạch ròi thân phận. Cụ thể, khi nhân viên ở cửa hàng nệm giúp Lộc Hy chọn nệm, đã vô tình hỏi rằng cặp đôi người yêu Quan Tân và Lộc Hy có muốn thử nệm không thì anh lập tức đã nói rằng cả hai không phải người yêu. Quan Tân cũng chỉ để một mình Lộc Hy thử nệm chứ không nằm lên nệm cùng cô.

Quan Tân chỉ là vô tình chứ không hẳn là tra nam khi đã biết rạch ròi thân phận. Ảnh chụp màn hình.

Lộc Hy cũng nhiều lần thể hiện sự ái ngại khi Quan Tân tặng nhiều món quà đắt đỏ cho mình. Ảnh chụp màn hình.

Lộc Hy tuy nhiều lần bày tỏ sự đố kị với Hạ Thiên nhưng cũng biết rõ thân phận của mình. Cô nàng cũng nhiều lần thể hiện sự ái ngại khi Quan Tân tặng nhiều món quà đắt đỏ cho mình.