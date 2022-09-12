Cụ thể, khi Quan Tân (Dương Binh Trác) mở tủ đồ của Hạ Thiên (Ngô Thiến) thì tình cờ thấy được chiếc hộp đựng kỉ niệm tình yêu của cô và Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt). Điều đáng nói là Hứa tổng trả lại cho Hạ Thiên với ý định dứt tình nhưng liệu Quan Tân có nghĩ như vậy? Hạ Thiên sẽ phải giải thích thế nào về sự hiện diện của chiếc hộp này?

Preview tập 23 Yêu Đương Đi Mùa Hè mở ra diễn biến cho thấy cuộc hôn nhân của Hạ Thiên và Quan Tân có nguy cơ rạn nứt cao.

Không khỏi tò mò, Quan Tân đã mở chiếc hộp ra xem thì thấy bên trong là vô số hình ảnh và thư tay của Hứa tổng - Hạ Thiên thuở còn mặn nồng. Anh đọc được một bức thư có nội dung như sau: "Anh yêu à! Hôm nay là kỉ niệm năm thứ 4 chúng ta quen nhau, vì anh mà chúng ta không thể đi thủy cung chơi được nhưng em sẽ không giận anh đâu. Vì em mãi luôn yêu anh và chờ anh".

Quan Tân đã mở chiếc hộp ra xem thì thấy bên trong là vô số hình ảnh và thư tay của Hứa tổng - Hạ Thiên thuở còn mặn nồng. Ảnh chụp màn hình

Quan Tân cũng nhìn thấy vé xem phim có ghi ngày 24/10/2014, đó cũng chính là ngày sinh nhật Hạ Thiên. Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo đó, Quan Tân cũng nhìn thấy vé xem phim có ghi ngày 24/10/2014, đó cũng chính là ngày sinh nhật Hạ Thiên. Điều đáng nói là đây cũng chính là đáp án mà Hạ Thiên đã trả lời trong buổi team building lần trước của công ty. Rõ ràng cô không hề quên được tháng năm yêu nhau cùng Hứa tổng. Chỉ cần nhớ tới đây thôi thì Quan Tân cũng đã sục sôi không ngừng. Trước đó, anh vừa mới cầu hôn Hạ Thiên, liệu rằng tình cảm của cả hai sẽ còn bền chặt như trước.

Điều đáng nói là đây cũng chính là đáp án mà Hạ Thiên đã trả lời trong buổi team building lần trước của công ty. Ảnh chụp màn hình

Chỉ cần nhìn biểu cảm của Quan Tân thôi là đủ thấy anh chàng ghen lồng lộn đến mức nào rồi. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không biết Hứa tổng có ý đồ gì khi gửi lại chiếc hộp cho Hạ Thiên hay không nhưng nếu có thì quả là mưu kế này cũng không phải dạng vừa gì. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Quan Tân thôi là đủ thấy anh chàng ghen lồng lộn đến mức nào rồi.