Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hộp kỉ niệm tình yêu với Hứa tổng có gì mà Hạ Thiên phải lật đật cất giấu?

Sao quốc tế 12/09/2022 13:22

Khi Hứa tổng trả lại hộp kỉ niệm tình yêu, Hạ Thiên đã mở ra nhưng sau đó lại đem đi cất vào góc tủ.

Ở tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) đã trả lại cho Hạ Thiên (Ngô Thiến) chiếc hộp chứa đứng toàn bộ kỉ niệm tình yêu của hai người. Không ngờ rằng sau khoảng thời gian dài xa cách anh vẫn giữ những món đồ này. 

Hạ Thiên vô cùng xúc động khi nhận lại hộp đồ kỉ niệm này. Có thể thấy được rằng tất cả các món đồ được Hứa tổng trân trọng và đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ khá to cũng như chỉn chu. Hạ Thiên có lẽ cũng đã biết được bên trong có gì nhưng cũng rất muốn mở ra xem thử.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hộp kỉ niệm tình yêu với Hứa tổng có gì mà Hạ Thiên phải lật đật cất giấu? - Ảnh 1

Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) đã trả lại cho Hạ Thiên (Ngô Thiến) chiếc hộp chứa đứng toàn bộ kỉ niệm tình yêu của hai người.

Ảnh chụp màn hình. 

Khi Hạ Thiên về đến nhà, cô đã không thể nén được nước mắt và quyết định mở chiếc hộp đồ vật ra. Khi nắp của chiếc hộp vừa mở khóa, hình ảnh nhiều đồ vật cũ kĩ đã hiện lên. Trong khung ảnh có thể thấy được một bức thư đã cũ được đặt ở trên cùng của chiếc hộp. Hạ Thiên có vẻ rất xúc động khi nhìn thấy đồ vật này. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hộp kỉ niệm tình yêu với Hứa tổng có gì mà Hạ Thiên phải lật đật cất giấu? - Ảnh 2

Trong khung ảnh có thể thấy được một bức thư đã cũ được đặt ở trên cùng của chiếc hộp.

Ảnh chụp màn hình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hộp kỉ niệm tình yêu với Hứa tổng có gì mà Hạ Thiên phải lật đật cất giấu? - Ảnh 3

Chiếc hộp sau đó đã được Hạ Thiên cất tạm vào dưới góc tủ.

Ảnh chụp màn hình. 

Tuy nhiên, ngay sau đó khi Tiểu Tùng (Tôn Nghệ Ninh) bước vào phòng, Hạ Thiên đã ngay lập tức đem chiếc hộp cất đi. Mặc dù không thể biết được bên trong hộp còn có những gì nhưng với thái độ của Hạ Thiên, chắc chắn đó là những món đồ cô không muốn ai nhìn thấy được. Chiếc hộp sau đó đã được Hạ Thiên cất tạm vào dưới góc tủ. Có lẽ, trong thời gian gần, cô sẽ lục tìm chiếc hộp trở lại. 

 

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Hứa tổng chỉ đưa một bức ảnh thôi cũng đủ để khiến Hạ Thiên phải giàn giụa nước mắt.

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