Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hộp kỉ niệm tình yêu với Hứa tổng có gì mà Hạ Thiên phải lật đật cất giấu?

Ở tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) đã trả lại cho Hạ Thiên (Ngô Thiến) chiếc hộp chứa đứng toàn bộ kỉ niệm tình yêu của hai người. Không ngờ rằng sau khoảng thời gian dài xa cách anh vẫn giữ những món đồ này.

Hạ Thiên vô cùng xúc động khi nhận lại hộp đồ kỉ niệm này. Có thể thấy được rằng tất cả các món đồ được Hứa tổng trân trọng và đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ khá to cũng như chỉn chu. Hạ Thiên có lẽ cũng đã biết được bên trong có gì nhưng cũng rất muốn mở ra xem thử.