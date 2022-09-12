Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc

Sao quốc tế 12/09/2022 14:50

Preview Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21 mở ra với diễn biến khi Hứa tổng và Hạ Thiên nghiệm thu dự án thành công. Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hạnh phúc.

Preview Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21 mở ra với diễn biến khi Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) và Hạ Thiên (Ngô Thiến) nghiệm thu dự án thành công. Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hạnh phúc.

Ở tập trước đó, bạn trai hiện tại là Quan Tân (Dương Binh Trác) đã cầu hôn thành công Hạ Thiên. Hạ Thiên và Quan Tân cũng đã gỡ bỏ được những khúc mắc liên quan đến thân thế của anh. Có thể nói cả hai đang tận hưởng những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 1

Hạ Thiên và Hứa tổng gặp nhau vào ngày nghiệm thu dự án.

Ảnh chụp màn hình

Về phần Hứa tổng, sau khi quyết tâm chấm dứt với Hạ Thiên, anh sống trong chuỗi ngày tràn ngập men say. Hứa tổng cũng thường xuyên bực dọc với các nhân viên cấp dưới. Hạ Thiên và Hứa tổng cũng hạn chế gặp mặt nhau mà chỉ trao đổi thông qua nhân viên nhằm đảo bảo tiến độ dự án. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 2

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hạ Thiên, Hứa tổng đã chúc cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.

Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng gặp nhau vào ngày nghiệm thu dự án. Với sự tin tưởng và đánh cược tài năng của Hạ Thiên cho dự án của Hứa tổng, cuối cùng dự án cũng thành công tốt đẹp. Hạ Thiên lúc này đuổi theo một chú chó và tình cờ thay đây chính là chú chó đã xuất hiện trong tập 1 khi Hạ Thiên uống say và ngủ ở nhà Hứa tổng. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 3

Liệu đây có phải là cái kết cho cặp đôi Hạ Thiên và Hứa tổng?

Ảnh chụp màn hình

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 4

Cả hai bắt tay nhau để chúc mừng dự án thành công tốt đẹp.

Ảnh chụp màn hình

Mặc dù bị dị ứng với lông chó nhưng Hứa tổng vẫn giữ lại chú chó vì trong cơn say Hạ Thiên đã yêu cầu anh phải nuôi nó. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hạ Thiên, Hứa tổng đã chúc cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Tiếp sau đó, cả hai bắt tay nhau để chúc mừng dự án thành công tốt đẹp. Liệu đây có phải là cái kết cho cặp đôi Hạ Thiên và Hứa tổng?

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Thì ra trong quá khứ, Hứa tổng đã có ý định cầu hôn Hạ Thiên, tuy nhiên lại dang dở.

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