Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên "lục tủ lạnh" làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người

Trong tập 24 Yêu Đương Đi Mùa Hè, khi được Hạ Thiên (Ngô Thiến) đích thân "lục tủ lạnh" làm bánh sinh nhật cho, Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) đã không giấu nổi sự vui mừng. Anh cũng nhớ lại sinh nhật những năm trong quá khứ khi cả hai còn ở bên nhau.

Cụ thể, Hứa Tắc Hào lúc này vì đang thực hiện dự án nên phải tăng ca khuya, bạn đồng hành của anh là hộp mì gói. Hạ Thiên sau đó bước đến và vì biết là sinh nhật anh nên đã vào nhà bếp để chuẩn bị bánh kem sinh nhật. Bánh kem của Hạ Thiên được thực hiện theo phương châm "tủ lạnh còn gì thì cho vào đó". Lát sau, chiếc bánh đơn giản đã được nhà thiết kế Hạ hoàn thành.