Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên 'lục tủ lạnh' làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người

Sao quốc tế 13/09/2022 15:35

Được Hạ Thiên tận tay 'lục tủ lạnh' làm bánh sinh nhật cho, Hứa tổng đã biểu lộ vẻ hạnh phúc không còn gì tả.

Trong tập 24 Yêu Đương Đi Mùa Hè, khi được Hạ Thiên (Ngô Thiến) đích thân "lục tủ lạnh" làm bánh sinh nhật cho, Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) đã không giấu nổi sự vui mừng. Anh cũng nhớ lại sinh nhật những năm trong quá khứ khi cả hai còn ở bên nhau. 

Cụ thể, Hứa Tắc Hào lúc này vì đang thực hiện dự án nên phải tăng ca khuya, bạn đồng hành của anh là hộp mì gói. Hạ Thiên sau đó bước đến và vì biết là sinh nhật anh nên đã vào nhà bếp để chuẩn bị bánh kem sinh nhật. Bánh kem của Hạ Thiên được thực hiện theo phương châm "tủ lạnh còn gì thì cho vào đó". Lát sau, chiếc bánh đơn giản đã được nhà thiết kế Hạ hoàn thành. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên 'lục tủ lạnh' làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người - Ảnh 1

Hứa Tắc Hào lúc này vì đang thực hiện dự án nên phải tăng ca khuya, bạn đồng hành của anh là hộp mì gói.

Ảnh chụp màn hình

Hạ Thiên sau đó tắt đèn trong phòng làm việc của Hứa tổng để tạo bất ngờ cho anh. Hứa tổng đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì Hạ Thiên bước vào cùng với bánh kem đang đốt nến. Hạ Thiên nở một nụ cười thật tươi và chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên 'lục tủ lạnh' làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người - Ảnh 2

Hạ Thiên sau đó bước đến và vì biết là sinh nhật anh nên đã vào nhà bếp để chuẩn bị bánh kem sinh nhật.

Ảnh chụp màn hình

Khỏi phải nói Hứa tổng đã cảm thấy xúc động thế nào, niềm vui không giấu nổi trong ánh mắt của vị tổng tài si tình này. Hạ Thiên tiếp lời: "Em không thể hát nên chỉ chuẩn bị được bánh đơn sơ như thế này thôi".

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên 'lục tủ lạnh' làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người - Ảnh 3

Hứa Tắc Hào rơi nước mắt vì hạnh phúc và nhớ lại tháng ngày sinh nhật năm xưa của cả hai.

Ảnh chụp màn hình

Hứa Tắc Hào rơi nước mắt vì hạnh phúc và nhớ lại tháng ngày sinh nhật năm xưa của cả hai. Hạ Thiên và anh đã luôn bên nhau mỗi dịp sinh nhật của đối phương. Có lẽ không cần bánh sinh nhật phải cầu kì và tiệc nến lộng lẫy, với Hứa tổng sự chân thành và giản đơn của Hạ Thiên là điều làm anh hạnh phúc nhất. 

 

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