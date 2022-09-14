Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ 'quan hệ bất chính' với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Sao quốc tế 14/09/2022 09:42

Bị nghi ngờ 'quan hệ bất chính' với Ngô Thiến, Tần Tuấn Kiệt nổi đóa trong Yêu Đương Đi Mùa Hè.

Trong tập 19 Yêu Đương Đi Mùa Hè, khi bị nghi ngờ có "quan hệ bất chính" với Hạ Thiên (Ngô Thiến), Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) ngay lập tức nổi đóa vì anh hoàn toàn không đi quá giới hạn. 

Cụ thể, ở diễn biến của tập trước đó, Hạ Thiên và Hứa tổng đã cùng nhau họp ở công ty cho dự án mới. Sau khi quyết tâm gác lại quá khứ, cả hai quyết định bình thường hóa mối quan hệ để xem nhau như đối tác. Hứa tổng mặc dù còn tình cảm rất nhiều với Hạ Thiên nhưng lại luôn cố gắng kìm nén. 

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ 'quan hệ bất chính' với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè - Ảnh 1

Vu Huy được Tiểu Tùng cử đến để kiểm tra xem Hạ Thiên có ở nhà Hứa tổng hay không. 

Ảnh chụp màn hình.  

Sau buổi họp tại công ty, cả hai đã gặp nhau tại một quán mì hầm hải sản quen thuộc. Hứa tổng chủ động ngồi cùng Hạ Thiên tại góc bàn quen thuộc. Từ những phút ái ngại ban đầu, cả hai đã cởi mở hơn khi nhắc về chuyện năm xưa. Sau đó, Hạ Thiên và Hứa tổng đã cùng nhau uống vài chai bia. 

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ 'quan hệ bất chính' với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè - Ảnh 2

Hứa tổng lúc này thực sự rất tức giận vì mọi người đã nghi ngờ sự quân tử của anh.

Ảnh chụp màn hình

Khi cùng nhau đi dạo biển sau đó, giày của Hạ Thiên vì bị gãy gót nên không thể đi được. Cô đã chủ động về nhà mẹ ruột của mình để ngủ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi Quan Tân gọi cho Hạ Thiên không được thì anh đã nảy sinh nghi ngờ. Ngay lập tức trợ lí Vu Huy được Tiểu Tùng cử đến để kiểm tra xem Hạ Thiên có ở nhà Hứa tổng hay không. 

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ 'quan hệ bất chính' với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè - Ảnh 3

Kết quả tất nhiên là không có Hạ Thiên vì cô đã qua đêm ở nhà mẹ ruột.

Ảnh chụp màn hình

Kết quả tất nhiên là không có Hạ Thiên vì cô đã qua đêm ở nhà mẹ ruột. Hứa tổng lúc này thực sự rất tức giận vì mọi người đã nghi ngờ sự quân tử của anh. Tuy rất yêu Hạ Thiên nhưng Hứa tổng luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. 

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