Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Quan Tân chính thức cầu hôn, đưa Hạ Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Trước đó, hai người bạn thân của Hạ Thiên là Tiểu Tùng và Đông Hạo đã đoán trước được việc Quan Tân sẽ cầu hôn cô nàng. Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế, ăn diện thật đẹp để Quan Tân đến nhà đón. Tuy nhiên, việc Quan Tân muốn làm trong buổi sáng hôm đó là đưa cô nàng đến dự tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ anh.

Cụ thể, trong tập 20 Yêu Đương Đi Mùa Hè , Quan Tân (Dương Binh Trác) đã khiến Hạ Thiên ( Ngô Thiến ) đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi quyết định cầu hôn cô.

Tuy nhiên, việc Quan Tân muốn làm trong buổi sáng hôm đó là đưa cô nàng đến dự tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ anh.

Hạ Thiên không thất vọng mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm khi chưa phải bước qua ngưỡng cửa hôn nhân. Trước đó, cô đã hỏi ý kiến của mẹ mình về việc có nên đồng ý lời cầu hôn của Quan Tân hay không. Sau đó cô nàng thấy vui vẻ trở lại và đồng ý cùng Quan Tân chiều hôm đó ra sân bóng chơi.

Quan Tân cầu hôn trên chính sân bóng chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả hai. Ảnh chụp màn hình

Quan Tân đã suy nghĩ rất nhiều về việc cầu hôn nhưng cuối cùng anh quyết định cầu hôn ở nơi này. Ảnh chụp màn hình

Đúng lúc này, ngay lúc Hạ Thiên không ngờ nhất thì Quan Tân đã cầu hôn cô. Quan Tân cầu hôn trên chính sân bóng chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả hai. Anh tiến đến từ xa và nói những lời chân thành nhất. Quan Tân đã suy nghĩ rất nhiều về việc cầu hôn nhưng cuối cùng anh quyết định cầu hôn ở nơi này.

Hạ Thiên đã rất xúc động và ngay lập tức chìa tay ra cho Quan Tân đeo nhẫn. Anh đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón giữa của Hạ Thiên. Sau đó, cả hai ôm nhau tràn đầy hạnh phúc. Rõ ràng, Hạ Thiên đã có một ngày nhiều cảm xúc khi tình yêu giờ đây đã đơm hoa kết trái.