Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Quan Tân chính thức cầu hôn, đưa Hạ Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Sao quốc tế 14/09/2022 14:30

Quan Tân đã đưa Hạ Thiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với màn cầu hôn của mình.

Cụ thể, trong tập 20 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Quan Tân (Dương Binh Trác) đã khiến Hạ Thiên (Ngô Thiến) đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi quyết định cầu hôn cô. 

Trước đó, hai người bạn thân của Hạ Thiên là Tiểu Tùng và Đông Hạo đã đoán trước được việc Quan Tân sẽ cầu hôn cô nàng. Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế, ăn diện thật đẹp để Quan Tân đến nhà đón. Tuy nhiên, việc Quan Tân muốn làm trong buổi sáng hôm đó là đưa cô nàng đến dự tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ anh. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Quan Tân chính thức cầu hôn, đưa Hạ Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - Ảnh 1

Tuy nhiên, việc Quan Tân muốn làm trong buổi sáng hôm đó là đưa cô nàng đến dự tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ anh. 

Ảnh chụp màn hình

Hạ Thiên không thất vọng mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm khi chưa phải bước qua ngưỡng cửa hôn nhân. Trước đó, cô đã hỏi ý kiến của mẹ mình về việc có nên đồng ý lời cầu hôn của Quan Tân hay không. Sau đó cô nàng thấy vui vẻ trở lại và đồng ý cùng Quan Tân chiều hôm đó ra sân bóng chơi. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Quan Tân chính thức cầu hôn, đưa Hạ Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - Ảnh 2

Quan Tân cầu hôn trên chính sân bóng chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả hai.

Ảnh chụp màn hình

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Quan Tân chính thức cầu hôn, đưa Hạ Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - Ảnh 3

Quan Tân đã suy nghĩ rất nhiều về việc cầu hôn nhưng cuối cùng anh quyết định cầu hôn ở nơi này. 

Ảnh chụp màn hình

Đúng lúc này, ngay lúc Hạ Thiên không ngờ nhất thì Quan Tân đã cầu hôn cô. Quan Tân cầu hôn trên chính sân bóng chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả hai. Anh tiến đến từ xa và nói những lời chân thành nhất. Quan Tân đã suy nghĩ rất nhiều về việc cầu hôn nhưng cuối cùng anh quyết định cầu hôn ở nơi này. 

Hạ Thiên đã rất xúc động và ngay lập tức chìa tay ra cho Quan Tân đeo nhẫn. Anh đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón giữa của Hạ Thiên. Sau đó, cả hai ôm nhau tràn đầy hạnh phúc. Rõ ràng, Hạ Thiên đã có một ngày nhiều cảm xúc khi tình yêu giờ đây đã đơm hoa kết trái. 

 

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