Yêu Đương Đi Mùa Hè: Mẹ nuôi tức giận tột độ vì thấy Quan Tân còn giữ ảnh với Lộc Hy

Sao quốc tế 14/09/2022 11:20

Chỉ vì giữ lại tấm ảnh ở cô nhi viện với Lộc Hy, Quan Tân đã khiến mẹ nuôi vô cùng tức giận.

Ở tập 19 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Quan Tân (Dương Binh Trác) đã khiến bà Quan tức giận vì còn giữ ảnh ở cô nhi viện với Lộc Hy (Lý Giai Khiết). 

Cụ thể, Quan Tân từ lâu đã muốn xin phép mẹ nói với Hạ Thiên (Ngô Thiến) việc mình là trẻ mồ côi để cô không hiểu lầm về mối quan hệ của anh và Lộc Hy. Quan Tân đã gọi mẹ đến nhà mình để nói việc này với bà. Khi bà Quan đến nhà, lúc dọn dẹp đồ đạc cho Quan Tân đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của anh và Lộc Hy lúc ở cô nhi viện. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Mẹ nuôi tức giận tột độ vì thấy Quan Tân còn giữ ảnh với Lộc Hy - Ảnh 1

Khi bà Quan đến nhà, lúc dọn dẹp đồ đạc cho Quan Tân đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của anh và Lộc Hy lúc ở cô nhi viện.

Ảnh chụp màn hình

Việc Quan Tân là con được nhận nuôi từ trước đến nay bà Quan hoàn toàn không muốn nhắc lại. Bà cho rằng quá khứ đó có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của anh và mong rằng anh sẽ quên nó đi. Ngay lập tức, bà Quan đã đem bức ảnh đến bệnh viện của Quan Tân để hỏi cho ra lẽ. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Mẹ nuôi tức giận tột độ vì thấy Quan Tân còn giữ ảnh với Lộc Hy - Ảnh 2

Ngay lập tức, bà Quan đã đem bức ảnh đến bệnh viện của Quan Tân để hỏi cho ra lẽ. 

Ảnh chụp màn hình

Bà không ngừng trách móc Quan Tân vì trước đó bà đã nhiều lần yêu cầu anh cất tấm hình này đi: "Lỡ như Hạ Thiên thấy tấm ảnh này thì con sẽ giải thích với nó thế nào?". Tuy nhiên, Quan Tân lại nói rằng anh muốn sống với con người thật của mình chứ không phải là vỏ bọc hoàn hảo như trước đây. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Mẹ nuôi tức giận tột độ vì thấy Quan Tân còn giữ ảnh với Lộc Hy - Ảnh 3

Bà không ngừng trách móc Quan Tân vì trước đó bà đã nhiều lần yêu cầu anh cất tấm hình này đi

Ảnh chụp màn hình

Bà Quan mặc dù rất tức giận nhưng sau đó cũng đồng ý cho Quan Tân tiết lộ thân thế cho Hạ Thiên. Tuy nhiên, khi ra ngoài sảnh bệnh viện bà đã vô tình đánh rơi khung ảnh, Lộc Hy đã nhìn thấy khung ảnh này. Cô cũng ngỡ ngàng khi nhận ra Quan Tân là người anh Hạ Hiên bấy lâu nay mình tìm kiếm. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho "em gái trà xanh" Lộc Hy

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho "em gái trà xanh" Lộc Hy

Sau khi giúp Lộc Hy dọn dẹp quán cà phê, Quan Tân đã trổ tài làm cho cô bánh sinh nhật cực đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Yêu Đương Đi Mùa Hè Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19 Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt #sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho "em gái trà xanh" Lộc Hy

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho "em gái trà xanh" Lộc Hy

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Hạ Thiên bị Hứa tổng nhắc nhờ chỉ vì làm riêng việc này trong giờ họp

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Hạ Thiên bị Hứa tổng nhắc nhờ chỉ vì làm riêng việc này trong giờ họp

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên "lục tủ lạnh" làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên "lục tủ lạnh" làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 29 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 29 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI