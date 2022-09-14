Cụ thể, Quan Tân từ lâu đã muốn xin phép mẹ nói với Hạ Thiên ( Ngô Thiến ) việc mình là trẻ mồ côi để cô không hiểu lầm về mối quan hệ của anh và Lộc Hy. Quan Tân đã gọi mẹ đến nhà mình để nói việc này với bà. Khi bà Quan đến nhà, lúc dọn dẹp đồ đạc cho Quan Tân đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của anh và Lộc Hy lúc ở cô nhi viện.

Ở tập 19 Yêu Đương Đi Mùa Hè , Quan Tân (Dương Binh Trác) đã khiến bà Quan tức giận vì còn giữ ảnh ở cô nhi viện với Lộc Hy (Lý Giai Khiết).

Khi bà Quan đến nhà, lúc dọn dẹp đồ đạc cho Quan Tân đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của anh và Lộc Hy lúc ở cô nhi viện.

Việc Quan Tân là con được nhận nuôi từ trước đến nay bà Quan hoàn toàn không muốn nhắc lại. Bà cho rằng quá khứ đó có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của anh và mong rằng anh sẽ quên nó đi. Ngay lập tức, bà Quan đã đem bức ảnh đến bệnh viện của Quan Tân để hỏi cho ra lẽ.

Ngay lập tức, bà Quan đã đem bức ảnh đến bệnh viện của Quan Tân để hỏi cho ra lẽ. Ảnh chụp màn hình

Bà không ngừng trách móc Quan Tân vì trước đó bà đã nhiều lần yêu cầu anh cất tấm hình này đi: "Lỡ như Hạ Thiên thấy tấm ảnh này thì con sẽ giải thích với nó thế nào?". Tuy nhiên, Quan Tân lại nói rằng anh muốn sống với con người thật của mình chứ không phải là vỏ bọc hoàn hảo như trước đây.

Bà không ngừng trách móc Quan Tân vì trước đó bà đã nhiều lần yêu cầu anh cất tấm hình này đi Ảnh chụp màn hình

Bà Quan mặc dù rất tức giận nhưng sau đó cũng đồng ý cho Quan Tân tiết lộ thân thế cho Hạ Thiên. Tuy nhiên, khi ra ngoài sảnh bệnh viện bà đã vô tình đánh rơi khung ảnh, Lộc Hy đã nhìn thấy khung ảnh này. Cô cũng ngỡ ngàng khi nhận ra Quan Tân là người anh Hạ Hiên bấy lâu nay mình tìm kiếm.