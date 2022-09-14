Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Vừa mới được cầu hôn, Hạ Thiên đã muốn "chạy dài" khi gặp mẹ của Quan Tân

Sao quốc tế 14/09/2022 15:35

Được cầu hôn chưa được bao lâu, mẹ của Quan Tân đã gặp gỡ và trao đổi khiến Hạ Thiên phải muốn cạn lời.

Ngay sau khi Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mẹ của anh chàng đã gặp cô để trao đổi một số vấn đề trước hôn nhân khiến Hạ Thiên không khỏi phải bất ngờ. 

Cụ thể, khi Hạ Thiên đang tham gia sinh nhật Tiểu Tùng thì nhận được điện thoại của mẹ anh. Bà Quan hẹn Hạ Thiên đến một quán cà phê gần studio để tiện trò chuyện. Khi đi bà không quên mang kèm quà cho "con dâu tương lai" của mình. 

Bà Quan đầu tiên thăm hỏi Hạ Thiên về tình hình công việc tại studio của cô và cũng khen ngợi rằng Hạ Thiên là mẫu phụ nữ biết độc lập tài chính. Tuy nhiên, sau đó bà đã hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến tài sản và tài chính khiến Hạ Thiên không khỏi ngượng ngùng. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Vừa mới được cầu hôn, Hạ Thiên đã muốn 'chạy dài' khi gặp mẹ của Quan Tân - Ảnh 1

Bà Quan hẹn Hạ Thiên đến một quán cà phê gần studio để tiện trò chuyện.

Ảnh chụp màn hình

Bà Quan lần lượt đưa ra câu hỏi về ngôi nhà mà Hạ Thiên và hai người bạn mình đang sinh sống là của ai và hỏi rằng cô có tài sản riêng nào hay không. Tiếp theo đó, bà cũng hỏi cô có biết gì về việc kinh doanh, đầu tư thêm chứng khoán. Hạ Thiên lúc này cũng thành thật trả lời bản thân không hề biết. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Vừa mới được cầu hôn, Hạ Thiên đã muốn 'chạy dài' khi gặp mẹ của Quan Tân - Ảnh 2

Bà Quan đã gặp Hạ Thiên để trao đổi một số vấn đề trước hôn nhân khiến Hạ Thiên không khỏi phải bất ngờ. 

Ảnh chụp màn hình

Hạ Thiên sau đó cũng được bà Quan nhắc khéo về việc phải biết quản lí chi tiêu trong gia đình. Đỉnh điểm nhất phải kể đến bà Quan cũng đề nghị Hạ Thiên đem bản khám sức khỏe tiền hôn nhân và thỏa thuận tài sản trước hôn nhân để cô và Quan Tân cùng nhau thực hiện. 

Mặc dù biết rằng đây là thành ý của người đi trước thế nhưng Hạ Thiên lại có cảm giác vô cùng ngượng ngùng vì đây là lần đầu gặp bà Quan. Hơn thế nữa, Hạ Thiên cũng chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân sau này. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Quan Tân chính thức cầu hôn, đưa Hạ Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Quan Tân chính thức cầu hôn, đưa Hạ Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Quan Tân đã đưa Hạ Thiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với màn cầu hôn của mình.

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