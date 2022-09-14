Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Nữ phụ vẫn có hào quang, Tiểu Tùng mở sinh nhật như đại chiến chọn chồng

Sao quốc tế 14/09/2022 15:20

Dù là nữ phụ nhưng Tiểu Tùng chẳng kém cạnh ai với buổi tiệc sinh nhật như đại hội tuyển chồng.

Ai bảo trong phim ngôn tình chỉ có nữ chính mới tỏa ra hào quang? Điều này dường như sai với tập 20 Yêu Đương Đi Mùa Hè bởi nữ phụ Tiểu Tùng (Tôn Nghệ Ninh) đã có bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như chính đại hội tuyển chồng cho mình vậy. 

Cụ thể, vào ngày sinh nhật của mình, Tiểu Tùng đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc vô cùng chu đáo và mời bạn bè thân thiết đến dự. Hai người không thể thiếu đó là Hạ Thiên và Đông Hạo ở chung nhà. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai nhân vật khác khiến bữa tiệc thêm phần thú vị đó là Đàm Húc và Vu Huy. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Nữ phụ vẫn có hào quang, Tiểu Tùng mở sinh nhật như đại chiến chọn chồng - Ảnh 1

Tiểu Tùng đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc vô cùng chu đáo và mời bạn bè thân thiết đến dự.

Ảnh chụp màn hình

Đây có thể xem như một dịp để Tiểu Tùng thử lòng các đối tượng đang theo đuổi mình. Cụ thể, Đàm Húc là đàn em khóa dưới khi trước đã từng từ chối tình cảm của Tiểu Tùng nay đã chuyển sang thích cô. Anh đến trong bộ vest lịch lãm, tay cầm bó hoa và bánh kem matcha mà cô nàng thích nhất. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Nữ phụ vẫn có hào quang, Tiểu Tùng mở sinh nhật như đại chiến chọn chồng - Ảnh 2

Đàm Húc đến trong bộ vest lịch lãm, tay cầm bó hoa và bánh kem matcha mà cô nàng thích nhất.

Ảnh chụp màn hình

Đối thủ của Đàm Húc cũng không kém cạnh chính là Vu Huy, trợ lí của Hứa tổng cũng được mời đến. Anh cầm theo một chậu cây tùng giống như tên của cô nàng để làm quà. Hạ Thiên và Đông Hạo đều khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cả hai anh chàng này. Đông Hạo thì có phần bực dọc hơn vì anh đã thầm thích Tiểu Tùng từ rất lâu.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Nữ phụ vẫn có hào quang, Tiểu Tùng mở sinh nhật như đại chiến chọn chồng - Ảnh 3

Vu Huy cũng có mặt ở buổi tiệc

Ảnh chụp màn hình

Khi Tiểu Tùng xuất hiện, cô khác hẳn với vẻ thường ngày. Trong bộ đầm đen xinh xắn, Tiểu Tùng khoe khéo vai trần và làn da trắng như một nàng công chúa khiến các đối tượng theo đuổi đều ngẩn ngơ. 

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