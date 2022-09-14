Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân cảm thấy tội lỗi, chủ động liên lạc với Lộc Hy

Sao quốc tế 14/09/2022 15:55

Quan Tân đã chủ động gặp Lộc Hy để bày tỏ cảm giác tội lỗi của mình, anh cũng được dịp nói ra tâm tư.

Trong tập 20 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Quan Tân đã chủ động gặp Lộc Hy để bày tỏ cảm giác tội lỗi của mình, anh cũng được dịp nói ra tâm tư bấy lâu nay. 

Ở tập trước, khi gặp Lộc Hy trước nhà của Quan Tân, Hạ Thiên vì tức giận đã buông lời cay đắng với Lộc Hy khiến cô phải khóc rất nhiều. Lộc Hy đã chủ động cắt đứt liên lạc với Quan Tân. Quan Tân không liên lạc được với Lộc Hy nên đã đến nhà để tìm cô. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân cảm thấy tội lỗi, chủ động liên lạc với Lộc Hy - Ảnh 1

Lộc Hy đã chủ động cắt đứt liên lạc với Quan Tân.

Ảnh chụp màn hình

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân cảm thấy tội lỗi, chủ động liên lạc với Lộc Hy - Ảnh 2

Quan Tân không liên lạc được với Lộc Hy nên đã đến nhà để tìm cô. 

Ảnh chụp màn hình

Lúc này, Lộc Hy viện cớ rằng bản thân đang bị cảm nên không tiện trả lời anh. Thấy vậy, Quan Tân đã mời Lộc Hy đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Anh cũng muốn nhân dịp này để chuộc lỗi do Hạ Thiên gây ra. Tuy nhiên, Quan Tân hoàn toàn chưa biết được rằng Lộc Hy đã biết anh là Hạ Hiên năm xưa. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân cảm thấy tội lỗi, chủ động liên lạc với Lộc Hy - Ảnh 3

Vì cảm giác tội lỗi khi đã bỏ Lộc Hy ở lại cô nhi viện khiến Quan Tân day dứt không muốn nhận lại em gái thất lạc.

Ảnh chụp màn hình

Trong bữa ăn, Lộc Hy đã bỗng nhiên hỏi Quan Tân rằng vì sao người anh năm ấy cố ý không nhận ra mình. Quan Tân từ đây được dịp tỏ rõ nỗi lòng: "Điều anh ấy không muốn đối diện nhất là lương tâm của chính mình. Anh ấy đã để em lại còn bản thân thì rời đi".

Vậy là, vì chính cảm giác tội lỗi khi đã bỏ Lộc Hy ở lại cô nhi viện khiến anh day dứt không muốn nhận lại em gái thất lạc của mình.  Quan Tân vừa nói vừa nghẹn ngào. 

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