Quách Tương kinh điển màn ảnh 52 tuổi đã xuống sắc trông thấy khiến fan tiếc hùi hụi

Sao quốc tế 19/09/2022 10:45

Lý Ỷ Hồng - Á hậu 2 tại Miss Hong Kong 1994 đã khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo già nua xuống sắc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh mới nhất của nghệ sĩ Lý Ỷ Hồng. Được biết, bức ảnh của Á hậu Hong Kong 1994 vừa được đăng tải đã nhanh chóng gây sốc. Không ai có thể nghĩ rằng Li Hong 52 tuổi trông như một bà lão vì quá già và hốc hác.

Trong ảnh, Lý Ỷ Hồng để lộ làn da nhiều vết nám, đồi mồi, thậm chí chảy xệ. Hơn nữa, Lý Ỷ Hồng có mái tóc hoa râm và đôi mắt mệt mỏi. Nhiều người cho rằng nó bị mòn theo thời gian nên càng trông càng lôi thôi.

Quách Tương kinh điển màn ảnh 52 tuổi đã xuống sắc trông thấy khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 1

Lý Ỷ Hồng trông già như bà già khi để mặt mộc. Công chúng tiếc nuối cho cựu hoa hậu Hong Kong.

Được biết, bức ảnh này do chính Lý Ỷ Hồng chụp cách đây không lâu. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng cô lại đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội. Nhiều khán giả xót xa cho nhan sắc kinh điển màn ảnh này của Quách Tương.

Quách Tương kinh điển màn ảnh 52 tuổi đã xuống sắc trông thấy khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 2

Quách Tương kinh điển màn ảnh 52 tuổi đã xuống sắc trông thấy khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 3

Lý Ỷ Hồng là diễn viên người Canada gốc Hong Kong. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1994. Sau cuộc thi Lý Ỷ Hồng bắt đầu bước chân vào sự nghiệp diễn xuất. Vai diễn được đánh giá thành công nhất của Lý Ỷ Hồng là vai Quách Tương trong bộ phim truyền hình "Thần điêu hiệp lữ" phiên bản năm 1995 đóng cùng Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng. Cô được cho là diễn viên thể hiện vai này đáng yêu và đẹp nhất.

Thời trẻ, Lý Ỷ Hồng có nhan sắc mặn mà, ngọt ngào. Cô có làn da trắng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đẹp. Khán giả yêu mến vẻ duyên dáng của Lý Ỷ Hồng khi cô xuất hiện trên màn ảnh. Đó là lý do tại sao nhiều người đàn ông theo đuổi á quân Hong Kong.

Quách Tương kinh điển màn ảnh 52 tuổi đã xuống sắc trông thấy khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 4

Quách Tương kinh điển màn ảnh 52 tuổi đã xuống sắc trông thấy khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 5

Lý Ỷ Hồng (ngoài cùng bên phải) trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1994.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Lý Ỷ Hồng nhận được hai đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho hai bộ phim khác nhau tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 1997 và 1998. Đề cử này chứng tỏ rằng cô không chỉ là một gương mặt xinh đẹp mà khả năng diễn xuất cũng rất tốt.

Tuy nhiên, thật không may, cuộc sống trong ánh đèn sân khấu và áp lực phải hoàn hảo đã khiến Lý Ỷ Hồng bị trầm cảm và cô chọn việc rời xa showbiz khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Quách Tương kinh điển màn ảnh 52 tuổi đã xuống sắc trông thấy khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 6

Sau khi rời showbiz, cô và bạn trai người Canada đã kết hôn vào năm 2004. Sau đó cô theo học ngành điều dưỡng vì hy vọng trở thành một y tá tâm lý để giúp đỡ nhiều trẻ em bị bệnh.

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