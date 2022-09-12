Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng

Sao quốc tế 12/09/2022 08:30

Mới đây, netizen xứ Trung bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh đẹp ngất ngây của dàn mỹ nhân Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ. Trong đó, mỗi người lại mang một vẻ đẹp, khí chất riêng biệt, không ai giống nhau nhưng có điểm chung là ai nấy đều rất trẻ trung, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Châu Tấn

Có ai đó đã từng nói rằng nếu Châu Tấn cao thêm khoảng 10cm nữa thì cô ấy sẽ có được cả thiên hạ. Quả thực, nhan sắc thuở còn trẻ của “quốc bảo diễn xuất” phải khiến người đối diện đắm đuối và không thể thoát khỏi sự u mê này. Nếu thuở còn trẻ là vẻ đẹp trong sáng pha chút nghịch ngợm thì hiện tại lại mang đến khí chất điềm đạm, thanh tĩnh của người phụ nữ từng trải.

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 1

Những hình ảnh của Tấn Ca mang hơi thở thanh xuân. (Ảnh: Baidu)

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 2

Góc nghiêng đáng mơ ước của Châu Tấn. (Ảnh: Weibo)

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 3

Đến hiện tại, Châu Tấn vẫn giữ được vẻ đẹp từ thuở còn trẻ và mang khí chất sang trọng hơn. (Ảnh: Baidu)

Lưu Diệc Phi

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi là một trong số ít những người đẹp Hoa ngữ được công nhận về nhan sắc hoàn hảo ngay từ nhỏ, không qua chỉnh sửa. Trong ảnh là thời điểm Lưu Diệc Phi 15 tuổi, cô thể hiện vai Bạch Tú Châu trong Gia tộc kim phấn. Thời điểm này, các đường nét trên khuôn mặt Lưu Diệc Phi vẫn bầu bĩnh, mang nét thơ ngây.

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 4

Đến năm 17 tuổi, Lưu Diệc Phi trưởng thành hơn, cô giảm cân khiến khuôn mặt thanh thoát hơn. Nữ diễn viên tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên có tên Ngũ nguyệt chi luyến đóng cùng Trần Bách Lâm.

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh

Ngay từ thuở mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh đã ghi dấu ấn với khán giả nhờ gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào. Những hình ảnh của cô thuở thiếu nữ có nhan sắc trong trẻo như nàng thơ, hoàn toàn “đốn tim” người đối diện.

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 6

Nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh khiến người xem đắm đuối. (Ảnh: Baidu)

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 7

Ngày xưa, nữ diễn viên mang vẻ đẹp dịu dàng. (Ảnh: Baidu)

Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh đã dần tạo được chỗ đứng vững chắc, nhan sắc và thần thái của nữ diễn sinh năm 1987 ngày càng sắc sảo, quyến rũ hơn.

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 8

Định Lệ Nhiệt Ba

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng - Ảnh 9

Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia các hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Tuy nhiên, cô có ước mơ trở thành nghệ sĩ múa chứ không phải diễn viên điện ảnh. Năm 2009, khi 17 tuổi, Nhiệt Ba học một năm dự bị tại Học viện dân tộc Đại học Sư phạm Đông Bắc.

Bộ ảnh thời sinh viên của nàng hồ ly "Phượng Cửu" từng gây sốt cộng đồng mạng. Khán giả Trung Quốc nhận xét, khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có thần thái gợi cảm như hiện nay, nhưng các nét trên khuôn mặt cô vẫn rất thú hút và gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng.

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