Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Bạch Lộc hiện đang là tiểu hoa nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ bởi sắc đẹp và tài năng của cô đã khiến đạo diễn nổi tiếng Vu Chính phải thốt lên rằng “con gái tôi không có gì phải bàn cãi”. Dự án hot nhất của Bạch Lộc hiện nay là "Trường Nguyệt Tẫn Minh", đóng chính cùng với La Vân Hi. Đây được xem là màn tái hợp của cặp đôi "Nửa đường mật, nửa đau thương" từng nổi tiếng trước đó.

Mới đây, Bạch Lộc đã tung bộ ảnh trong trang phục cổ trang màu đỏ với thần thái và khí chất vô cùng cuốn hút trong bộ phim này. Nữ chính Bạch Lộc khiến dân tình xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn. Tạo hình cổ trang của cô trong tác phẩm lần này cũng ghi điểm vì trang phục đẹp mắt và vô cùng sang trọng.