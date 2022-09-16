Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 16/09/2022 08:08

Bạch Lộc đã nhận được sự quan tâm đông đảo khán giả với bộ trang phục cổ trang màu đỏ với thần thái và khí chất vô cùng cuốn hút.

Bạch Lộc hiện đang là tiểu hoa nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ bởi sắc đẹp và tài năng của cô đã khiến đạo diễn nổi tiếng Vu Chính phải thốt lên rằng “con gái tôi không có gì phải bàn cãi”. Dự án hot nhất của Bạch Lộc hiện nay là "Trường Nguyệt Tẫn Minh", đóng chính cùng với La Vân Hi. Đây được xem là màn tái hợp của cặp đôi "Nửa đường mật, nửa đau thương" từng nổi tiếng trước đó.

Mới đây, Bạch Lộc đã tung bộ ảnh trong trang phục cổ trang màu đỏ với thần thái và khí chất vô cùng cuốn hút trong bộ phim này. Nữ chính Bạch Lộc khiến dân tình xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn. Tạo hình cổ trang của cô trong tác phẩm lần này cũng ghi điểm vì trang phục đẹp mắt và vô cùng sang trọng.

Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 5
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 6
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 7
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 8
Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 9

Tên cũ của “Trường Nguyệt Tẫn Minh” là “Trường Nguyệt Vô Tẫn”, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Đằng La Chi Vi có tên Hắc Nguyệt Quang. Nội dung kể về mối tình ngang trái, ngược tâm của nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) với nam chính Đạm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai).

Đạm Đài Tẫn được miêu tả là tên quỷ yêu tàn nhẫn với vẻ ngoài lúc nào cũng trắng toát như kẻ mang bệnh. Lê Tô Tô đem lòng yêu Đạm Đài Tẫn tha thiết, không màng hi sinh thân mình vì y nhưng đổi lại chỉ là những đau thương tột cùng. Để ngăn cản sự thống trị tàn bạo của ma giới, giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh lầm than, Lê Tô Tô (con gái của Hành Dương tông chưởng môn) đã xuyên không, quay trở về thời điểm 500 năm trước để ngăn cản Đạm Đài Tẫn bị tẩu hỏa thành ma. Tô Tô đã trở thành tiểu thư Diệp Gia. Oan gia ngõ hẹp khiến cô gặp lại hắn trên danh nghĩa “vợ” hắn. Trải qua nhiều biến cố, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

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