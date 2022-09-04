Ngoại hình bị đánh giá thấp, Bạch Lộc vẫn trở thành hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn vì lý do này

Sao quốc tế 04/09/2022 18:58

Mới đây, Bạch Lộc được nhận xét là hình mẫu tiểu chuẩn trong tạo hình cổ trang.

Ở thời điểm hiện tại, Bạch Lộc đang là một trong những sao nữ tiềm năng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ chăm biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau, cô nàng còn nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp, hợp cổ trang. Tuy nhiên, Bạch Lộc vẫn thường xuyên bị dân tình trong nước và quốc tế đánh giá thấp ngoại hình, gương mặt đại trà, đứng một mình thì ổn nhưng đặc biệt nhạt nhòa giữa đám đông... 

Mới đây, một bài báo trên trang Baidu Trung Quốc lại gắn cho Bạch Lộc tên gọi "hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn", sau khi loạt bức ảnh cô nàng trong tạo hình bạch y được phòng làm việc đăng tải lên mạng. 

Ngoại hình bị đánh giá thấp, Bạch Lộc vẫn trở thành hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn vì lý do này - Ảnh 1
Ngoại hình bị đánh giá thấp, Bạch Lộc vẫn trở thành hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn vì lý do này - Ảnh 2

Ngay sau đó, điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi khá căng. Hầu hết mọi người đều cho rằng tạo hình này giúp Bạch Lộc trông thoát tục, trong trẻo và khí chất nhưng chỉ dừng ở mức xinh chứ chưa thể trở thành hình mẫu như người viết bài nói. 

Đây không phải lần đầu tiên dân tình tranh cãi về tạo hình cổ trang của Bạch Lộc. Trước đây, cũng có không ít ý kiến trái chiều khi "gà cưng" Vu Chính hóa thân vào vai diễn Thời Nghi và Thập Nhất của Châu Sinh Như Cố, Lê Tô Tô của Trường Nguyệt Tẫn Minh hay mới đây nhất là bộ Ninh An Như Mộng. 

Ngoại hình bị đánh giá thấp, Bạch Lộc vẫn trở thành hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn vì lý do này - Ảnh 3
Ngoại hình bị đánh giá thấp, Bạch Lộc vẫn trở thành hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn vì lý do này - Ảnh 4
Ngoại hình bị đánh giá thấp, Bạch Lộc vẫn trở thành hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn vì lý do này - Ảnh 5

Dẫu vậy, không thể phủ nhận, so với tạo hình hiện đại, Bạch Lộc trong những bộ y phục cổ trang thanh tú và nổi bật hơn hẳn. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong đợi dự án Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc lên sóng. Những tạo hình cổ trang của cô nàng được hé lộ thời gian gần đây đang nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

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