Không chỉ có các nam thần ấm áp vạn người mê, màn ảnh Hoa ngữ còn thành công trong việc xây dựng hình tượng tra nam vạn người ghét.

Ai bảo màn ảnh Hoa ngữ chỉ có ngôn tình sủng ngọt và các nam thần vạn người mê. Nhìn qua loạt vai diễn sau đây chắc chắn ai cũng phải sôi máu vì sự thành công trong việc thể hiện vai diễn của các nam thần "vạn người ghét" này. 1. Càn Long - Hậu Cung Như Ý Truyện (Hoắc Kiến Hoa thủ vai) Nhắc đến Hậu Cung Như Ý Truyện, khán giả nhớ ngay đến câu chuyện tình "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây" đầy nghẹn ngào cho thân phận của Như Ý (Châu Tấn thủ vai). Nhớ ngày nào cặp đôi Thanh Anh - Hoằng Lịch cùng nhau kết tóc se tơ, tâm tâm niệm niệm bên nhau suốt kiếp bao nhiêu thì Như Ý - Hoằng Lịch lại có kết cục đắng cay, chua xót.

Đặc biệt, Hoắc Kiến Hoa khi vào vai Càn Long đã thu về một lượng anti-fan đủ gạch đá xây nhà bởi đối xử quá tàn nhẫn với Như Ý. Từ khi đăng cơ, Càn Long trở thành người đàn ông đa nghi và vô cùng lạnh nhạt với vợ mình. Cộng thêm việc phụ bạc, đoạn tình với người vợ tào khang Như Ý đã khiến hội chị em không thể phẫn nộ hơn. Đại kết cúc bị Như Ý cắt tóc đoạn tình được netizen rỉ tai nhau là quá thỏa đáng cho nhân vật "trai tệ" này. 2. Lý Thừa Ngân - Đông Cung (Trần Tinh Húc thủ vai) Những tưởng sẽ là chuyện tình có kết thúc đẹp nhưng Đông Cung cũng toàn ngược là ngược với trái tim của người hâm mộ bởi số phận bi thương cho Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm). Và người gây ra thương đau đó không ai khác là Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc).

Chuyện tình Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong bắt đầu bằng việc chàng dối lừa nàng về thân phận của mình. Hơn thế nữa, Thừa Ngân còn ra tay giết hại ông ngoại nàng, hại mẹ nàng phải tự sát. Ngay cả những người thân cận nàng như sư phụ Cố Kiếm, tì nữ A Độ cũng không bảo toàn được tính mạng. Kết cục Tiểu Phong tự sát để bảo vệ yên bình bờ cõi hai nước là hình phạt thích đáng dành cho nhân vật "trai tệ" này. Lý Thừa Ngân - "trai tệ" trong Đông Cung Ảnh: Internet 3. Lưu Tử Hành – Châu Sinh Như Cố (Vương Tinh Việt thủ vai) Tuy chỉ là nam phụ nhưng thái tử Lưu Tử Hành (Vương Tinh Việt thủ vai) lại bị ghét không kém cạnh nam chính Lý Thừa Ngân của Đông Cung. Các fan thậm chí còn gọi nhân vật này bằng biệt danh "thái tử ác ôn" không bao giờ xứng đáng có được tình cảm của nữ chính. "Yêu không được thì phá cho hôi" là tôn chỉ hành động cho nhân vật Lưu Tử Hành này. Vì không có được tình cảm của Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) mà Tử Hành đã ban cho Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) cái chết vô cùng đau đớn. Thời Nghi vì vậy mà cũng chọn quyên sinh để đoàn tụ với Châu Sinh Thần. Nhân vật Lưu Tử Hành được gọi bằng biệt danh "thái tử ác ôn" Ảnh: Internet

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