Lâm Tâm Như gây ngỡ ngàng với nhan sắc “trẻ mãi không già” dù tuổi 46, hạnh viên mãn bên Hoắc Kiến Hoa

Xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 46, Lâm Tâm Như hâm mộ bởi sắc vóc đẹp "vượt thời gian của mình" của mình.

Mới đây vào ngày 16/8, Lâm Tâm Như cho đăng tải một loạt trong chuyến du lịch biển cùng ông xã Hoắc Kiến Hoa và con gái Hoắc Tiểu Lộ (Tiểu Cá Heo) lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái đầy phấn khích.

Cụ thể, nữ diễn viên viết:

''Kỳ nghỉ hè của chúng tôi đã kết thúc. Chúng tôi đã sẵn sàng để trở lại với công việc và lớp học. Các bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình như thế nào?”

Bài đăng của Mỹ Nhân Kế thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng, bởi Lâm Tâm Như rất ít khi chia sẻ hình ảnh cô mặc bikini lên mạng xã hội. Theo đó, nhiều người ngưỡng mộ bã xã Hoắc Kiến Hoa vì ở tuổi 46 mà vẫn sở hữu được cơ thể mảnh mai, nuột nà săn chắc. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn xuýt xoa trước gương mặt mộc không tì vết, nụ cười má lúm đồng tiền gây thương nhớ của Lâm Tâm Như

Dân mạng trầm trồ trước sắc vóc ''không tuổi'' của ngôi sao Hoa ngữ Lâm Tâm Như. (Ảnh: Internet)

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Internet)

Lâm Tâm Như là một trong những diễn viên 7x đến nay vẫn giữ vững phong độ là sao nữ hàng đầu Cbiz. Mỹ nhân sinh năm 1976 thành công ở nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm nhà sản xuất phim. Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cùng nam tài tử Hoắc Kiến Hoa khiến ai cũng phải ghen tị.

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Lộ mặt bé Tiểu Cá Heo 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-gay-ngo-ngang-voi-nhan-sac-tre-mai-khong-gia-du-tuoi-46-hanh-vien-man-ben-hoac-kien-hoa-492660.html