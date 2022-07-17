Lâm Tâm Như từng bị chính bạn thân của mình 'giật bồ'?

Sao quốc tế 17/07/2022 11:14

Mối tình của Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ từng kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người, nguyên nhân sâu xa được cho là do bạn thân của nữ diễn viên.

Trong một sự kiện gần đây, đạo diễn Đường Quý Lễ đã tham gia và gây ra sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Ở tuổi 62, nam tài tử phát tướng khá nhiều, khuôn mặt để lộ dấu hiệu thời gian và cũng không còn điển trai như xưa.

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Đường Quý Lễ phát tướng ở tuổi 62 - Ảnh: Internet

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Đường Quý Lễ là một trong những đạo diễn nổi tiếng và có vai vế lớn. Ông đồng thời cũng là người góp phần làm nên tên tuổi của những ngôi sao như Thành Long hay Hồng Kim Bảo.

Sự xuất hiện này của Hồng Kim Bảo đã khiến nhiều người nhớ tới mối tình ồn ào một thời của ông và nữ minh tinh Lâm Tâm Như. Cả hai yêu nhau sau lần hợp tác trong bộ phim Chiến Cảnh Lôi Đình (năm 2000).

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Đường Quý Lễ và Lâm Tâm Như cách nhau tới 16 tuổi - Ảnh: Internet

Tuy khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng vì Đường Quý Lễ và Lâm Tâm Như đều là những tên tuổi lớn trong showbiz nên công chúng đều cho rằng cả hai rất xứng đôi với nhau từ ngoại hình cho đến tài năng. Bên cạnh đó, Đường Quý Lễ cũng từng có một đời vợ, song cặp đôi vẫn vô cùng mùi mẫn trong mỗi lần xuất hiện cùng nhau.

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Lam Yến công khai qua lại 'lén lút' với bạn trai của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, cuộc tình của Đường Quý Lễ và Lâm Tâm Như chỉ kéo dài được 7 năm rồi kết thúc trong sự tiếc nuối của công chúng. Dư luận cho rằng, kẻ "tiểu tam" không ai khác chính là Lam Yến - bạn thân của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách.

Lam Yến và Đường Quý Lễ sau này có nhiều lần qua lại với nhau, thậm chí Lam Yến còn không ngần ngại xác nhận mối quan hệ với vị đạo diễn này trước truyền thông.

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Lâm Tâm Như hiện đang hạnh phúc bên ông xã Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Nhiều năm trôi qua, Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ vẫn tránh nhắc về nhau khi được hỏi. Hiện tại, nam đạo diễn cũng đã "yên bề gia thất" với người vợ kém mình 25 tuổi không hoạt động trong ngành giải trí.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Đường Quý Lễ Hoắc Kiến Hoa sao Hoa ngữ sao châu Á

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