Lâm Tâm Như một thời từng 'đu idol', coi 'đệ nhất nam thần Nhật Bản' Kimura Takuya là số một trong lòng

Sao quốc tế 24/06/2022 09:00

Từ hồi còn học cấp 2, nàng “Hạ Tử Vy” đã “say nắng” tài tử đến từ xứ sở hoa anh đào Kimura Takuya. Không chỉ theo dõi các tác phẩm, sưu tầm từng tấm poster của nam diễn viên này, cô còn thường xuyên khao khát có ngày được gặp gỡ idol.

Là mỹ nhân “vạn người mê” của làng giải trí Hoa ngữ, Lâm Tâm Như sở hữu lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo. Thế nhưng không phải ai cũng biết, người đẹp Hoàn Châu Cách Cách cũng có thần tượng trong showbiz, thậm chí, cô còn là một fangirl cuồng nhiệt.

Theo thông tin thì từ hồi còn học cấp 2, nàng “Hạ Tử Vy” đã “say nắng” tài tử đến từ xứ sở hoa anh đào Kimura Takuya. Không chỉ theo dõi các tác phẩm, sưu tầm từng tấm poster của nam diễn viên này, cô còn thường xuyên khao khát có ngày được gặp gỡ idol.

Lâm Tâm Như một thời từng 'đu idol', coi 'đệ nhất nam thần Nhật Bản' Kimura Takuya là số một trong lòng - Ảnh 1
Nàng “Hạ Tử Vy” đã “say nắng” tài tử đến từ xứ sở hoa anh đào Kimura Takuya - Ảnh: Internet

 

Kimura Takuya với visual hoàn hảo, được giới truyền thông ca ngợi là “tuyệt tác của thượng đế” và tài năng nổi trội trên cả lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh, tên tuổi của Kimura gắn liền với những danh hiệu mỹ miều như “thần tượng của cả một thời đại”, “đệ nhất nam thần Nhật Bản”...

Lâm Tâm Như một thời từng 'đu idol', coi 'đệ nhất nam thần Nhật Bản' Kimura Takuya là số một trong lòng - Ảnh 2
Kimura Takuya với visual hoàn hảo, được giới truyền thông ca ngợi là “tuyệt tác của thượng đế” - Ảnh: Internet

 

Trong thời kỳ đỉnh cao, Kimura Takuya là ngôi sao có sức ảnh hưởng cực mạnh mẽ của xứ Phù Tang, là người dẫn đầu nhiều trào lưu trên toàn châu Á, khiến các ngôi sao đình đám Cbiz nô nức "đu trend”.

Sau này, kể cả khi đã nổi đình nổi đám, sự yêu thích mà Lâm Tâm Như dành cho “đệ nhất nam thần Nhật Bản” cũng chẳng vơi bớt đi tẹo nào. Thậm chí, nhờ có các mối quan hệ rộng và kinh tế vững chắc, sự nghiệp fangirl của người đẹp họ Lâm lại càng thêm thuận lợi.

Nhớ năm đó, Lâm Tâm Như đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được một chiếc áo với chữ ký của Kimura trên đó. Ai dè, một ngày đẹp trời, người giúp việc cứ ngỡ chữ ký này là một vết bẩn nên đã giúp cô giặt sạch tinh tươm.

Biết được điều này, Lâm Tâm Như tủi thân tới phát khóc, thậm chí còn nổi giận trách mắng người giúp việc. Kể cả khi người này nói sẽ dùng cả tháng tiền lương để bồi thường, nữ diễn viên Khuynh Thế Hoàng Phi vẫn chẳng thể nguôi ngoai: “Cô có thể bồi thường được hay sao? Cả đời cô cũng không bồi thường nổi đâu!”.

Lâm Tâm Như một thời từng 'đu idol', coi 'đệ nhất nam thần Nhật Bản' Kimura Takuya là số một trong lòng - Ảnh 3
Lâm Tâm Như thường xuyên tới Hawaii, hi vọng có thể tình cờ gặp được thần tượng - Ảnh: Internet

 

Những câu chuyện xoay quanh việc theo đuổi idol của Lâm Tâm Như còn khá là nhiều. Trong đó, điều khiến mình ấn tượng nhất là việc vì biết Kimura thích đến Hawaii lướt sóng, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách cũng thường xuyên tới vùng đất này, hi vọng có thể tình cờ gặp được thần tượng.

Lâm Tâm Như cuối cùng cũng có dịp được chạm mặt, chụp ảnh chung với Kimura ở Hawaii. Lúc ấy, mỹ nhân đình đám này đã lập tức gọi điện cho người thân, bạn bè để báo tin vui, bất chấp việc lệch múi giờ.

Lâm Tâm Như cũng như nhiều fangirl khác, từng có khoảnh khắc hơi quá khích khi hay tin Kimura kết hôn với nữ ca sĩ đình đám Kudo Shizuka – người được mệnh danh là “kỳ tích của giới idol Nhật Bản”. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách tỏ vẻ bức xúc ra mặt và tuyên bố rằng: “Đây không phải sự thực!”.

Lâm Tâm Như một thời từng 'đu idol', coi 'đệ nhất nam thần Nhật Bản' Kimura Takuya là số một trong lòng - Ảnh 4
Kimura kết hôn với nữ ca sĩ đình đám Kudo Shizuka – người được mệnh danh là “kỳ tích của giới idol Nhật Bản” - Ảnh: Internet

 

Không chỉ vậy, kể cả khi “đệ nhất nam thần Nhật Bản” đã làm chồng người ta được nhiều năm, Lâm Tâm Như vẫn mãi chẳng chịu chấp nhận sự thực. Khi tham gia show truyền hình, cô công khai cho biết bản thân rất ghét Kudo Shizuka, nghi ngờ người đẹp xứ sở hoa anh đào không chung thủy và thẳng thừng tuyên bố: “Họ sớm hay muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi!”.

Điều kỳ lạ là dù nhập hội anti Kudo Shizuka nhưng tình cảm mà Lâm Tâm Như dành cho Kimura Takuya lại vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Như lời của người đẹp họ Lâm thì: “Thích một người là không cần lý do. Dù anh ấy kết hôn, có con, hay hiện tại đã có tuổi thì vẫn mãi là số 1 trong lòng tôi”.

 

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