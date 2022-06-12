Lâm Tâm Như tiết lộ 'luật bất thành văn' về cuộc sống hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa

Để tránh cho con bị ảnh hưởng tâm lý, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sẽ không bao giờ cãi nhau to tiếng trước mặt con của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Lâm Tâm Như mới đây đã tham gia vào một chương trình kêu gọi bảo vệ và hỗ trợ những người là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong chương trình này, cô đã cùng với ê-kíp đến thăm những người phụ nữ bị chồng bạo hành.

Lâm Tâm Như tham gia vào một chương trình kêu gọi bảo vệ và hỗ trợ những nạn nhân của bạo lực gia đình - Ảnh: Internet

Trong chương trình, Lâm Tâm Như đưa ra quan điểm, bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại đến thể chất mà còn ảnh hưởng nhiều đến thể chất của nạn nhân. Có nhiều loại hình bạo lực khác nhau trong gia đình, bao gồm cả việc kiểm soát quá đà về tài chính, khiến người bị kiểm soát không thể sống độc lập hay chủ động về tiền bạc.

Khi nghe về các hoàn cảnh của nhiều phụ nữ trải qua bạo lực gia đình, Lâm Tâm Như rất đau lòng và trao họ những cái ôm để động viên và cổ vũ tinh thần.

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như cũng vô cùng bức xúc khi chứng kiến những vụ bạo hành, xâm hại trẻ em được truyền thông đưa tin. Nữ diễn viên thậm chí không dám xem vì sợ bản thân sẽ không kiềm được cảm xúc, vì dù sao cô cũng là một người mẹ. Cô cho rằng, trẻ em vốn ngây thơ và vô tội, không hề đáng bị tổn hại như vậy.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không cãi nhau trước mặt con - Ảnh: Internet

Trong khuôn khổ bạo lực gia đình, Lâm Tâm Như cũng chia sẻ quan điểm của mình về hôn nhân. Nữ diễn viên cho rằng bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng sẽ xảy ra tranh chấp, việc này đôi khi là cần thiết vì giúp cho mối quan hệ vợ chồng được cải thiện hơn. Riêng đối với vợ chồng cô, hai người không bao giờ cãi nhau trước mặt con nhỏ.

"Một hai lần xung đột như vậy sẽ khiến đứa trẻ đặt câu hỏi: 'Sao bố mẹ hay cãi nhau như vậy?'. Bạo lực lạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý trẻ." - Lâm Tâm Như nói.

Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa Trong 6 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã không ít lần đối mặt với nhiều tin hồn rạn nứt, ly thân với chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-tiet-lo-luat-bat-thanh-van-ve-cuoc-song-hon-nhan-voi-hoac-kien-hoa-475789.html