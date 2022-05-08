Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2

Sao quốc tế 08/05/2022 22:08

Dẹp lùm xùm đời tư sang một bên, không khó khi nói Lâm Tâm Như là một trong những nữ diễn viên có khả năng diễn xuất cực đỉnh.

Lâm Tâm Như là cái tên không quá xa lạ với khán giả, đặc biệt là những mọt phim Trung khi đây là nhân vật vô cùng nổi tiếng gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Dù có đời tư tương đối phức tạp nhưng nếu bỏ qua thì không gì có thể phủ nhận tài năng diễn xuất thiên bẩm của cô và 3 vai diễn dưới đây là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. 

Triệu San San (Vua Đầu Bếp)

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 1

Lâm Tâm Như trong vai diễn Triệu San San - Ảnh: Internet

Trong bộ phim truyền hình Vua Đầu Bếp, Lâm Tâm Như khiến khán giả xem đài chẳng thể rời mắt được trước nhan sắc đẹp đến nao lòng. Lối diễn xuất thông minh, lẫn khiến người xem cảm nhận được rõ tâm hồn nhân vật giúp cô nàng nhận về cơn mưa lời khen từ fan. 

Với làn da căng mịn không chút tì vết, đôi mắt to long lanh, người đẹp đã khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp.

Hạ Tử Vy (Hoàn Châu Cách Cách)

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 2
Lâm Tâm Như trong vai diễn Hạ Tiểu Vy - Ảnh: Internet

Với những tín đồ yêu thích bộ phim Công chúa Hoàn Châu chắc hẳn đều không quên nàng Hạ Tử Vy đoạn trang, dịu dàng qua hình ảnh của nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Dù ở độ tuổi khá trẻ khi đó nhưng Lâm Tâm Như cho thấy khả năng diễn xuất của cô ở một ''level'' rất đáng nể khi biến nhân vật Hạ Tử Vy trở thành một trong những nhân vật có sức hút và ấn tượng nhất từng được xuất hiện trên màn ảnh. 

Vốn sở hữu gương mặt đẹp dịu dàng, khí chất thanh thuần, Lâm Tâm Như như được “đo ni đóng giày” cho nhân vật này. Chẳng hề quá lời khi nói rằng, nàng Hạ Tử Vy do Lâm Tâm Như thể hiện là kinh điển nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đến thời điểm hiện tại chưa ai có thể vượt qua nổi.

Phi Phượng quận chúa (Tân Bao Thanh Thiên)

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2 - Ảnh 3
Tạo hình đáng yêu siêu cấp vũ trụ của Lâm Tâm Như trong Bao Thanh Thiên Chi Hoa Mai Đạo - Ảnh: Internet

Trong Bao Thanh Thiên Chi Hoa Mai Đạo, Lâm Tâm Như khiến bao người phải mê mẩn khi vào vai nàng quận chúa yêu kiều, duyên dáng. Không chỉ vậy, dù nhân vật trong phim có chút khác so với các nhân vật trước đây cô nàng từng thủ vai nhưng vẫn không thể làm khó được nữ diễn viên. 

Gương mặt xinh đẹp kết hợp cùng kiểu tóc nữ tính, cô đã thành công "hút hồn" biết bao chàng trai thời bấy giờ bởi nhan sắc đẹp tựa tiên nữ của mình.

 

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