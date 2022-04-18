Sau khi vực dậy sự nghiệp nghệ thuật, Lâm Tâm Như nhận 'tin vui' khiến cư dân mạng trầm trồ

Sau nhiều năm sự nghiệp chưỡng lại và bắt đầu "xuống dốc", Lâm Tâm Như quyết vực dậy khi đầu tư công phu tác phẩm "Hoa đăng sơ thượng".

Mới đây, theo ETtoday đưa tin, Lâm Tâm Như vừa được bổ nhiệm làm giám đốc chiến lược tại Baiyu Digital - Công ty sản xuất phim ảnh hàng đầu Đài Loan. Nhận thấy tiềm năng và tâm huyết của ngôi sao "Hoàn Châu Cách Cách" trong ngành sản xuất phim, Baiyu Digital quyết định hỗ trợ, trao quyền thực hiện nhiều dự án chiến lược cho Lâm Tâm Như ở mảng điện ảnh - truyền hình.

Sau nhiều năm sự nghiệp "xuống dốc", Lâm Tâm Như quyết vực dậy khi đầu tư công phu tác phẩm "Hoa đăng sơ thượng". Bộ phim của cô gây tiếng vang, được nhận xét là dự án làm sống dậy nền phim ảnh Đài Loan. Thành công của bộ phim giúp Lâm Tâm Như trở mình, nâng tầm vị thế của cô trên thị trường.

Lâm Tâm Như vực dậy sự nghiệp nhờ bộ phim 'Hoa đăng sơ thượng' - Ảnh: Internet

Nhờ "Hoa đăng sơ thượng", khán giả mới thấy sự chín muồi trong diễn xuất, sự mát tay và khôn ngoan ở vai trò nhà sản xuất của Lâm Tâm Như. Là diễn viên chính nhưng cô không tranh giành hào quang về phía mình, chia đều đất diễn cho tất cả ngôi sao tham gia dự án. Ngoài ra, Lâm Tâm Như được nhận xét nắm bắt nhanh xu hướng, biết cách tạo hiệu ứng truyền thông khi mời chồng là diễn viên Hoắc Kiến Hoa đóng vai khách mời.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp đôi đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai từng hợp tác trong nhiều sản phẩm phim ảnh ăn khách. Hiện tại, cặp sao hạng A có một cô con gái tên "Cá heo nhỏ". Giống như nhiều ông bố bà mẹ của showbiz, Lâm Tâm Như rất chú trọng việc dạy dỗ, đầu tư học tập cho con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-vuc-day-su-nghiep-nghe-thuat-lam-tam-nhu-nhan-tin-vui-khien-cu-dan-mang-tram-tro-463023.html