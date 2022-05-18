'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật

Sao quốc tế 18/05/2022 19:00

Năm 2001, Quỳnh Dao lên kế hoạch sản xuất Tân Dòng Sông Ly Biệt. Vương Lâm là cái tên được chọn cho vai phản diện Vương Tuyết Cầm. Ngoài tính cách thì tuổi tác cũng khiến Vương Lâm muốn bỏ cuộc, bởi cô chỉ mới 31 tuổi nhưng phải làm mẹ Cao Hâm, Lâm Tâm Như sinh sau mình có 6 năm mà thôi.

Vương Lâm sinh năm 1970. Từ nhỏ cô đã ở với bà ngoại và được truyền đam mê nghệ thuật từ bà. Bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp trung học thì cô quyết định thi vào trường lớp chuyên nghiệp. Vốn là người "đẹp từ trong trứng nước", Vương Lâm được ca tụng là hoa khôi của trường nghệ thuật, được rất nhiều người theo đuổi.

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật - Ảnh 1
Lâm Tâm Như và Vương Lâm - Ảnh: Internet

 

Ngoại hình xinh đẹp, thành tích xuất sắc, Vương Lâm còn từng được trường cử đi du học nước ngoài. Sau khi quay về thì trở thành một trong những cái tên được các đài truyền hình ưu ái. Ban đầu, sự nghiệp của cô rất suôn sẻ, từ vai diễn đầu tay đã nổi tiếng. Đồng thời, Vương Lâm cũng nhận được kha khá giải thưởng về diễn xuất.

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật - Ảnh 2
Vương Lâm thời trẻ có ngoại hình và thành tích học xuất sắc - Ảnh: Internet

 

Năm 2001, Quỳnh Dao lên kế hoạch sản xuất Tân Dòng Sông Ly Biệt. Vương Lâm là cái tên được chọn cho vai phản diện Vương Tuyết Cầm. Tay nắm kịch bản nhưng lòng chẳng mặn mà, Vương Lâm chia sẻ: "Tôi không thích cãi nhau với người khác, quá mệt mỏi. Nhưng dì Tuyết chỉ cần xuất hiện chính là chửi bới om sòm". Ngoài tính cách thì tuổi tác cũng khiến Vương Lâm muốn bỏ cuộc, bởi cô chỉ mới 31 tuổi nhưng phải làm mẹ Cao Hâm, Lâm Tâm Như sinh sau mình có 6 năm mà thôi.

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật - Ảnh 3
Vương Lâm vào vai 'dì Tuyết' dù tuổi thật chỉ mới 31 tuổi - Ảnh: Internet

 

Dẫu vậy, dựa vào tài năng của mình, Vương Lâm đã xây dựng thành công nhân vật "dì Tuyết" khiến khán giả nhìn thôi đã thấy ghét và đau đầu. Thậm chí, mỗi lần nhìn thấy Vương Lâm, người ta cũng quên luôn tên thật của cô mà toàn gọi bằng "dì Tuyết".

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật - Ảnh 4
Vương Lâm đã xây dựng thành công nhân vật "dì Tuyết" khiến khán giả nhìn thôi đã thấy ghét và đau đầu - Ảnh: Internet

 

Cũng vì vai diễn quá ấn tượng mà sự nghiệp của Vương Lâm cũng rơi vào bế tắc. Bởi từ đó về sau, người ta chỉ mời Vương Lâm vào những vai phản diện, đáng ghét trên màn ảnh. Từ Tiểu Thời Đại, Tân Vườn Sao Băng, Hạo Lan Truyện cho đến Lưu Kim Tuế Nguyệt... Vương Lâm đều diễn đi diễn lại một loại vai, không là phú bà bá đạo xảo quyệt, cũng là mẹ chồng khó tính.

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật - Ảnh 5
Từ sau nhân vật đó, Vương Lâm được ấn định vào các vai diễn phản diện ở các phim khác - Ảnh: Internet

 

Chẳng biết có phải vì "vía" của vai diễn dì Tuyết quá nặng hay không mà cuộc đời Vương Lâm cũng chẳng may mắn trong chuyện hôn nhân. Năm xưa, cô từng quen với một đại gia hơn mình 17 tuổi. Sau khi kết hôn, Vương Lâm vì nghe lời chồng mà từ bỏ sự nghiệp, theo chồng đến Hồng Kông sống. Chỉ tiếc là sau 5 năm, họ lại đường ai nấy đi.

Sau khi nổi tiếng với vai "dì Tuyết", Vương Lâm bước vào cuộc hôn nhân thứ hai và có một con trai. Những cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài. Trong một chương trình năm 2011, một người bạn của Vương Lâm tiết lộ nữ diễn viên đã ly hôn và cuộc ly hôn này khiến cô rơi vào tình trạng tồi tệ. Vương Lâm phải uống thuốc ngủ mỗi ngày. Thậm chí, cô còn nhiều lần có ý định tự tử nhưng sau đó, đã từ bỏ ý định vì con trai của mình.

Bất chấp nhiều tin đồn về lý do ly hôn, Vương Lâm chỉ cho biết giữa cô và chồng đã hết duyên. Suốt những năm qua, “dì Tuyết” ở vậy nuôi con trai. Cô không dám dành nhiều thời gian đi hẹn hò vì không muốn để con trai ở nhà một mình.

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật - Ảnh 6
Vương Lâm và con trai - Ảnh: Internet

 

Từ đó đến nay, Vương Lâm vẫn được rất nhiều người đàn ông giàu có, đẹp trai theo đuổi, tuy nhiên cô không còn mặn mà với chuyện kết hôn nữa. “Dì Tuyết” từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng mỗi khi được đề cập đến chuyện nên duyên trăm năm liền vội vàng từ chối. Dần dần, cô quyết định chẳng quen ai nữa, dành thời gian để nuôi dạy con trai.

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật - Ảnh 7
Vương Lâm được nhiều đàn ông theo đuổi nhưng không còn muốn kết hôn nữa - Ảnh: Internet

 

Vài năm trước, con trai Vương Lâm đi du học nước ngoài, nữ diễn viên phải một mình ở trong căn nhà trống rỗng. Vì quá cô đơn, cô quyết định tham gia show truyền hình hẹn hò để tìm kiếm tình yêu mới. Đáng tiếc là duyên chưa tới.

 

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2

Dẹp lùm xùm đời tư sang một bên, không khó khi nói Lâm Tâm Như là một trong những nữ diễn viên có khả năng diễn xuất cực đỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   vương lâm lâm tâm như sao hoa ngữ sao châu á vbiz

TIN LIÊN QUAN

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2

Lộ dung nhan người vợ được Tô Hữu Bằng giấu kín suốt 10 năm, nhan sắc thanh thuần không thua kém Lâm Tâm Như

Lộ dung nhan người vợ được Tô Hữu Bằng giấu kín suốt 10 năm, nhan sắc thanh thuần không thua kém Lâm Tâm Như

Sau khi vực dậy sự nghiệp nghệ thuật, Lâm Tâm Như nhận 'tin vui' khiến cư dân mạng trầm trồ

Sau khi vực dậy sự nghiệp nghệ thuật, Lâm Tâm Như nhận 'tin vui' khiến cư dân mạng trầm trồ

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/4/2022: Mã Tư Thuần sắp kết hôn, Lâm Tâm Như sắp 'nên duyên' với Nguyễn Kính Thiên trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/4/2022: Mã Tư Thuần sắp kết hôn, Lâm Tâm Như sắp 'nên duyên' với Nguyễn Kính Thiên trong phim mới?

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang thai lần hai, ông xã Hoắc Kiến Hoa gây chú ý chỉ vì 1 hành động khi bên cạnh vợ

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang thai lần hai, ông xã Hoắc Kiến Hoa gây chú ý chỉ vì 1 hành động khi bên cạnh vợ

Bị đồn rạn nứt tình cảm quanh năm, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thực sự ra sao?

Bị đồn rạn nứt tình cảm quanh năm, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thực sự ra sao?

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI