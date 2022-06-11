Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn vào năm 2016, hiện có một cô con gái nhỏ. Trong 6 năm kết hôn, cặp đôi đối mặt với nhiều tin hồn rạn nứt, ly thân. Nhiều người nghi ngờ hạnh phúc của họ. Người ta vin vào những cớ rất nhỏ để thổi phồng mâu thuẫn của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Nếu họ thể hiện tình cảm với nhau, dù rất kín đáo, thì hành vi này cũng bị cho là động thái xoa dịu tin đồn ly hôn.

Mới đây, trong bài phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên đã chia sẻ quan điểm của cô về bạo lực gia đình và cách vợ chồng hòa thuận trước mặt con cái. Cụ thể, nữ diễn viên trải lòng việc vợ chồng cãi nhau hay xích mích là chuyện không thể tránh khỏi: "Đó không hẳn là một điều tồi tệ, nhưng hãy chọn đúng địa điểm và thời điểm để cãi nhau, đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con cái".