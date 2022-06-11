Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 11/06/2022 20:45

Trong 6 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã không ít lần đối mặt với nhiều tin hồn rạn nứt, ly thân với chồng.

Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa kết hôn vào năm 2016, hiện có một cô con gái nhỏ. Trong 6 năm kết hôn, cặp đôi đối mặt với nhiều tin hồn rạn nứt, ly thân. Nhiều người nghi ngờ hạnh phúc của họ. Người ta vin vào những cớ rất nhỏ để thổi phồng mâu thuẫn của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Nếu họ thể hiện tình cảm với nhau, dù rất kín đáo, thì hành vi này cũng bị cho là động thái xoa dịu tin đồn ly hôn.

Mới đây, trong bài phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên đã chia sẻ quan điểm của cô về bạo lực gia đình và cách vợ chồng hòa thuận trước mặt con cái. Cụ thể, nữ diễn viên trải lòng việc vợ chồng cãi nhau hay xích mích là chuyện không thể tránh khỏi: "Đó không hẳn là một điều tồi tệ, nhưng hãy chọn đúng địa điểm và thời điểm để cãi nhau, đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con cái".

Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 1

Cô và ông xã luôn cố gắng hạn chế những cuộc tranh cãi lớn tiếng hay xung đột về thể xác. Lâm Tâm Như rất coi trọng cảm xúc của con trẻ, việc cha mẹ cãi nhau nhiều lần dễ dẫn đến bóng ma tâm lý cho trẻ nhỏ. Cô chia sẻ: "Trước mặt trẻ, chúng ta nên cố gắng hết sức để làm gương và kiềm chế tính nóng nảy của mình".

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy bố mẹ không nói chuyện trực tiếp với nhau, hoặc không ăn cùng bàn sẽ khiến con trẻ lo lắng, thậm chí những đứa trẻ sẽ tự trách móc bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi và ông xã đặc biệt chú ý đến những điểm này. Mỗi người đều có tính cách khác nhau, không thể tránh khỏi những lúc không vui, mất bình tĩnh. Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người nên học cách lùi một bước, mọi vấn đề sẽ không còn quá to tát".

Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 3

Thực tế, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thường xuyên bị đồn thổi ly hôn, có người thứ ba xen vào hạnh phúc của hai người. Tuy nhiên, cặp đôi thường chọn cách im lặng hoặc hành xử một cách tinh tế. Kể từ khi cặp đôi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa tạm dừng mọi công việc để ở nhà chăm sóc cô con gái nhỏ.

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang bầu lần hai ở tuổi 46

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang bầu lần hai ở tuổi 46

Qua những dấu hiệu bất thường trong những bức ảnh mà Lâm Tâm Như vừa đăng tải, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang mang thai lần thứ hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang bầu lần hai ở tuổi 46

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang bầu lần hai ở tuổi 46

Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại?

Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại?

Thì ra nhân vật 'mẹ' của Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách được Quỳnh Dao lấy cảm hứng từ Thuần Huệ Hoàng Quý Phi của vua Càn Long?

Thì ra nhân vật 'mẹ' của Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách được Quỳnh Dao lấy cảm hứng từ Thuần Huệ Hoàng Quý Phi của vua Càn Long?

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật

'Dì Tuyết' Vương Lâm trong Tân Dòng Sông Ly Biệt: 31 tuổi phải đóng vai mẹ Lâm Tâm Như, 'nhân vật trong phim' vận vào đời thật

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2

Đâu là những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ của Lâm Tâm Như: Hạ Tử Vi chỉ đứng thứ 2

Sau khi vực dậy sự nghiệp nghệ thuật, Lâm Tâm Như nhận 'tin vui' khiến cư dân mạng trầm trồ

Sau khi vực dậy sự nghiệp nghệ thuật, Lâm Tâm Như nhận 'tin vui' khiến cư dân mạng trầm trồ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI