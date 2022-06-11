Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa

Trong 6 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã không ít lần đối mặt với nhiều tin hồn rạn nứt, ly thân với chồng.
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Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn vào năm 2016, hiện có một cô con gái nhỏ. Trong 6 năm kết hôn, cặp đôi đối mặt với nhiều tin hồn rạn nứt, ly thân. Nhiều người nghi ngờ hạnh phúc của họ. Người ta vin vào những cớ rất nhỏ để thổi phồng mâu thuẫn của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Nếu họ thể hiện tình cảm với nhau, dù rất kín đáo, thì hành vi này cũng bị cho là động thái xoa dịu tin đồn ly hôn.
Mới đây, trong bài phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên đã chia sẻ quan điểm của cô về bạo lực gia đình và cách vợ chồng hòa thuận trước mặt con cái. Cụ thể, nữ diễn viên trải lòng việc vợ chồng cãi nhau hay xích mích là chuyện không thể tránh khỏi: "Đó không hẳn là một điều tồi tệ, nhưng hãy chọn đúng địa điểm và thời điểm để cãi nhau, đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con cái".
Cô và ông xã luôn cố gắng hạn chế những cuộc tranh cãi lớn tiếng hay xung đột về thể xác. Lâm Tâm Như rất coi trọng cảm xúc của con trẻ, việc cha mẹ cãi nhau nhiều lần dễ dẫn đến bóng ma tâm lý cho trẻ nhỏ. Cô chia sẻ: "Trước mặt trẻ, chúng ta nên cố gắng hết sức để làm gương và kiềm chế tính nóng nảy của mình".
Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy bố mẹ không nói chuyện trực tiếp với nhau, hoặc không ăn cùng bàn sẽ khiến con trẻ lo lắng, thậm chí những đứa trẻ sẽ tự trách móc bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi và ông xã đặc biệt chú ý đến những điểm này. Mỗi người đều có tính cách khác nhau, không thể tránh khỏi những lúc không vui, mất bình tĩnh. Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người nên học cách lùi một bước, mọi vấn đề sẽ không còn quá to tát".
Thực tế, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thường xuyên bị đồn thổi ly hôn, có người thứ ba xen vào hạnh phúc của hai người. Tuy nhiên, cặp đôi thường chọn cách im lặng hoặc hành xử một cách tinh tế. Kể từ khi cặp đôi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa tạm dừng mọi công việc để ở nhà chăm sóc cô con gái nhỏ.