Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa đưa con gái nhỏ đi chơi

Vợ chồng Lâm Tâm Như mới đây đã đưa cô con gái nhỏ của mình đi ăn tối cùng với ông bà sau thời gian dài không gặp nhau.
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Theo truyền thông Trung Hoa, vào tối ngày 21/6 vừa qua, Lâm Tâm Như đã đưa con gái Cá Heo Nhỏ đến một nhà hàng tại Đài Bắc để ăn tối. Con gái của nữ diễn viên mặc váy công chúa, đeo bờm nơ và dù chỉ mới 6 tuổi nhưng đã cao ngang ngực mẹ.
Tại nhà hàng, Hoắc Kiến Hoa đã ngồi sẵn chờ hai mẹ con Lâm Tâm Như đến. Sau đó, cả gia đình 3 người cùng ăn uống và cười nói vô cùng rôm rả. Nam tài tử họ Hoắc vui vẻ rót rượu liên tục cho vợ và các khách mời khác.
Tuy cùng gia đình ngồi trong nhà hàng, Lâm Tâm Như vẫn đội mũ để tránh sự chú ý từ người xung quanh. Khi phát hiện ra các tay săn ảnh bên ngoài, nữ diễn viên đã ra ngoài gặp họ, cô cho biết cả nhà đang đi ăn cùng với ông bà, vì đã lâu không gặp cháu gái nên họ rất nhớ cô bé.
Những tháng gần đây, Lâm Tâm Như đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, cô không tham gia vào nhiều hoạt động nghệ thuật, đôi khi chỉ xuất hiện tại một số sự kiện. Nam tài tử Hoắc Kiến Hoa cũng chưa nhận thêm kịch bản phim nào mới.