Lâm Tâm Như khoe nhan sắc 'hack tuổi' khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến cư dân mạng phải xuýt xoa với nhan sắc bất biến với thời gian của mình.

Mới đây, Lâm Tâm Như gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn trong video quảng cáo. Đặc biệt, điều khiến người ta chú ý nhất chính là nhan sắc trẻ trung của Lâm Tâm Như.

Mỹ nhân "Khuynh Thế Hoàng Phi" khiến người nhìn chao đảo vì làn da căng bóng khỏe khoắn, lúm đồng tiền ngọt ngào. Với kiểu tóc ngắn này, ai có thể tin được cô năm nay đã 46 tuổi, vì rõ ràng Lâm Tâm Như trông như mới chỉ hơn 30 tuổi.

Bên cạnh đó, thường xuyên chia sẻ ảnh trên trang cá nhân, bà xã của Hoắc Kiến Hoa cũng nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung. Dù không ít lần bị lộ những dấu hiệu lão hóa, nhan sắc thanh xuân không còn được như xưa nhưng có thể nói Lâm Tâm Như vẫn giữ được phong độ và là một trong số các mỹ nhân Cbiz tuổi trung niên trẻ lâu hiếm có.

Cô giữ được sắc vóc và thần thái rạng ngời như vậy, ngoài chế độ tập luyện yoga, gym kết hợp boxing đều đặn, một phần còn nhờ tuyệt chiêu là phong cách ăn mặc trẻ trung nữ tính giúp che giấu tuổi tác đáng kể.

Hiện tại, cuộc sống gia đình hạnh phúc của Lâm Tâm Như cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người đẹp 46 tuổi thường chia sẻ với người hâm mộ bức ảnh tình cảm bên ông xã Hoắc Kiến Hoa, khẳng định tình yêu ngọt ngào bền chặt sau 6 năm kết hôn, xóa tan những tin đồn về hôn nhân kể từ khi công khai tình cảm đến nay.

Lâm Tâm Như một thời từng 'đu idol', coi 'đệ nhất nam thần Nhật Bản' Kimura Takuya là số một trong lòng Từ hồi còn học cấp 2, nàng “Hạ Tử Vy” đã “say nắng” tài tử đến từ xứ sở hoa anh đào Kimura Takuya. Không chỉ theo dõi các tác phẩm, sưu tầm từng tấm poster của nam diễn viên này, cô còn thường xuyên khao khát có ngày được gặp gỡ idol.

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