Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả

Sao quốc tế 25/06/2022 09:00

Lâm Tâm Như còn gây bão mạng khi bất ngờ đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh tập yoga với vòng. Hé lộ đây là lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn thể dục cực khó này, nhưng Lâm Tâm Như lại thực hiện các kỹ năng giữ thăng bằng rất điêu luyện.

Mới đây, Lâm Tâm Như còn gây bão mạng khi bất ngờ đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh tập yoga với vòng. Hé lộ đây là lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn thể dục cực khó này, nhưng Lâm Tâm Như lại thực hiện các kỹ năng giữ thăng bằng rất điêu luyện.

Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả - Ảnh 1
 Lâm Tâm Như còn gây bão mạng khi bất ngờ đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh tập yoga với vòng - Ảnh: Internet

 

Điều khiến netizen chú ý chính là vóc dáng của Lâm Tâm Như. Đố ai đoán được người có thân hình mảnh mai, thon thả và săn chắc này lại là phụ nữ đã có chồng, từng sinh nở ở tuổi trung niên và đang ở ngưỡng U50. Đừng nói là ở tuổi của Lâm Tâm Như, ngay cả với những thiếu nữ chỉ mới mười tám đôi mươi cũng chưa chắc có được vóc dáng chuẩn như thế.

Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả - Ảnh 2
Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả - Ảnh 3

 

Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả - Ảnh 4

ố ai đoán được người có thân hình mảnh mai, thon thả và săn chắc này lại là phụ nữ đã có chồng - Ảnh: Internet 

 

Nhiều trang truyền thông hay cư dân mạng dành những bình luận kém thiện cảm về Lâm Tâm Như, cho rằng cô đã lớn tuổi, từ diện mạo đến vóc dáng đều kém xa ngày xưa.

Về phía sự nghiệp của Lâm Tâm Như cũng đáng nể chẳng kém. Chắc hẳn mọi người đều biết bà xã Hoắc Kiến Hoa mới gây bão với dự án Hoa Đăng Sơ Thượng. Tác phẩm này không chỉ nâng tầm địa vị cho Lâm Tâm Như, giúp cô vững ngôi nhà sản xuất vàng của Đài Loan mà còn đem về cho nữ diễn viên khoản lợi nhuận khổng lồ.

Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả - Ảnh 5
Lâm Tâm Như vừa sản xuất bộ phim gây bão Hoa Đăng Sơ Thượng - Ảnh: Internet

 

Theo một nguồn thông tin, các nhà sản xuất Hồng Kông cũng đang lên kế hoạch mua bản quyền remake Hoa Đăng Sơ Thượng. Chừng ấy thôi cũng đủ để chúng ta hiểu rằng chất lượng lẫn sức hút của tác phẩm này khủng đến nhường nào.

Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc viên mãn, bảo sao Lâm Tâm Như có thể thảnh thơi dành thời gian để chăm lo cho bản thân mình và ngày càng nhuận sắc hơn. Nói Lâm Tâm Như trẻ đẹp như thiếu nữ thì đúng hơi quá, nhưng rõ ràng, với một người ở tuổi 46 thì nhan sắc và vóc dáng của cô là điều mà cô gái nào cũng mơ ước.

 

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