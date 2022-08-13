Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 13/08/2022 09:27

Lộ mặt bé Tiểu Cá Heo 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Được biết, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiến Châu và Dư Văn Lạc có buổi tụ họp, các ngôi sao Đài Loan đưa con đi theo cùng, vì vậy vô tình lộ mặt bé Cá Heo vào ngày 12/8. Bức ảnh này được cộng đồng mạng truyền tay nhau và dành được sự quan tâm khá lớn. 

Bé Cá Heo năm nay vừa tròn 5 tuổi, cô bé được kì vọng sớm trở thành mỹ nhân Cbiz bởi sở hữu gương mặt xinh xắn, có đôi mắt to tròn thừa hưởng từ mẹ Lâm Tâm Như.

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 1
Bé Tiểu Cá Heo - con gái của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như từng chia sẻ rằng ông xã Hoắc Kiến Hoa vô cùng yêu chiều đứa con gái bé bỏng này. Cô từng hé lộ câu chuyện đáng yêu của ông xã và cô con gái nhỏ rằng: "Trên đường đưa con đi học, 2 bố con thường xuyên đi ngang qua một cửa hàng váy cưới. Cá Heo Nhỏ nhìn thấy váy cưới đẹp quá liền nói muốn mặc thử, ai ngờ Hoắc Kiến Hoa thay đổi sắc mặt, kiên quyết nói: "Không được", đồng thời thể hiện thái độ không muốn con gái kết hôn sớm". Một mẩu chuyện vui vẻ về gia đình nhỏ của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng đủ để khán giả cảm nhận được rằng Hoắc Kiến Hoa vô cùng yêu thương cô con gái nhỏ này của mình. Bên cạnh đó, bản thân Lâm Tâm Như cũng thường mua những trang sức đắt tiền để làm quà sinh nhật cho con, cũng như là làm của hồi môn sau này. 

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2
Bé Cá Heo lộ diện vào ngày 12/8 trong buổi tụ họp vui chơi với gia đình

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn chú ý đến cuộc sống hiện tại của Hoắc Kiến Hoa. Do đã lui khỏi ngành giải trí, sống một cuộc sống bình thường, Hoắc Kiến Hoa đã không còn giữ được vóc dáng ban đầu, gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết của tuổi tác. Rút khỏi ngành giải trí vào năm 2019, nam diễn viên khiến khán giả ngỡ ngàng bởi quyết định của mình. Thời điểm đó, các ngôi sao lứa 7X vẫn đang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho sự nghiệp thì anh lại chọn trở về mái ấm nhỏ, tập trung cho "sự nghiệp" làm cha của mình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Mặc dù lúc đấy, anh đang nhận được vô số lời khen có cánh cho vai diễn Càn Long "đa tình, bạc nghĩa" trong phim Hậu cung Như Ý Truyện.

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 3
Ảnh đời thường của Hoắc Kiến Hoa thời gian gần đây

Lần xuất hiện hiếm hoi gần đây của anh là trong bộ phim "Hoa đăng sơ thượng" do Lâm Tâm Như là nhà sản xuất và diễn chính. Hiện tại, anh chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh và dành thời gian cho Tiểu Cá Heo của mình.

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