'Triển Chiêu' Hà Gia Kính bán hàng rong ở độ tuổi xế chiều

Sao quốc tế 12/08/2022 11:35

Mới đây, Hà Gia Kính chia sẻ mở quầy bán thịt nướng ở lề đường. Đồng thời, nam tài tử cho biết không quan trọng có thu được lời lãi hay không.

Vào ngày 10/8, 163 đưa tin, Hà Gia Kính chia sẻ mở quầy bán thịt nướng ở lề đường. Tài tử Bao Thanh Thiên cho biết không quan trọng có thu được lời lãi hay không. Mục đích của ông là trải nghiệm cuộc sống, kết giao với người có cùng sở thích hoặc chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh.

"Nam tài tử Bao thanh thiên" hiện sở hữu khối gia sản 17 triệu USD, nhưng lại có cuộc sống giản dị, mộc mạc và gần gũi với mọi người. Tài tử từng bị bắt gặp phục vụ thức ăn cho công nhân trong nhà máy, bán bánh mì hay xếp hàng cắt tóc vỉa hè miễn phí.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính bán hàng rong ở độ tuổi xế chiều - Ảnh 1

Hà Gia Kính cho biết không câu nệ hình ảnh người nổi tiếng. Vì vậy, sao nam thi thoảng vẫn nhận show thương mại bình dân để thỏa nỗi nhớ nghề và giao lưu với khán giả. Trên mạng xã hội, Hà Gia Kính chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời sống thường ngày giản dị, tích cực của bản thân để truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Nam diễn viên đã giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014. Ông rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch và là chủ doanh nghiệp Hà Gia Trang. Hiện, ông là doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Truyền thông cho biết mỗi năm nam diễn viên thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính bán hàng rong ở độ tuổi xế chiều - Ảnh 2

Ở tuổi 63, Hà Gia Kính vẫn độc thân. "Triển Chiêu" rất kín tiếng về đời tư. Vài năm qua, xung quanh Hà Gia Kính không xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Tài tử cũng không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.

Hà Gia Kính từng nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với vai Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên 1993. Đến nay, nhiều khán giả vẫn gọi anh là Triển hộ vệ. Ngoài tác phẩm này, Gia Kính còn được đánh giá cao diễn xuất qua Bảo tiêu, Mã Vĩnh Trinh, Hoàng đế ăn mày, Thiếu niên Trương Tam Phong, Thư kiếm ân cừu lục... Hiện tại, tài tử chọn sống độc thân, không sinh con.

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con

Hà Gia Kính đăng ảnh đi bơi cùng 2 cô bé, nhưng điều khiến fan chú ý là cô bé mặc đồ bơi màu tím có gương mặt y đúc nam diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Gia Kính cuộc sống Hà Gia Kính sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đã lập gia đình, công khai mặt mũi con gái?

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đã lập gia đình, công khai mặt mũi con gái?

Ăn mặc giản dị dùng bữa, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính vẫn bị chỉ trích vì điều này

Ăn mặc giản dị dùng bữa, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính vẫn bị chỉ trích vì điều này

Cuộc sống hiện tại của 'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 63 như thế nào?

Cuộc sống hiện tại của 'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 63 như thế nào?

Thư Kỳ rạng rỡ mừng sinh nhật 48 tuổi của ông xã Phùng Đức Luân

Thư Kỳ rạng rỡ mừng sinh nhật 48 tuổi của ông xã Phùng Đức Luân

Nam thần đam mỹ 'Thượng ẩn' - Hứa Ngụy Châu chính thức lên chức bố

Nam thần đam mỹ 'Thượng ẩn' - Hứa Ngụy Châu chính thức lên chức bố

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI