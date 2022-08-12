'Triển Chiêu' Hà Gia Kính bán hàng rong ở độ tuổi xế chiều

Mới đây, Hà Gia Kính chia sẻ mở quầy bán thịt nướng ở lề đường. Đồng thời, nam tài tử cho biết không quan trọng có thu được lời lãi hay không.

Vào ngày 10/8, 163 đưa tin, Hà Gia Kính chia sẻ mở quầy bán thịt nướng ở lề đường. Tài tử Bao Thanh Thiên cho biết không quan trọng có thu được lời lãi hay không. Mục đích của ông là trải nghiệm cuộc sống, kết giao với người có cùng sở thích hoặc chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh.

"Nam tài tử Bao thanh thiên" hiện sở hữu khối gia sản 17 triệu USD, nhưng lại có cuộc sống giản dị, mộc mạc và gần gũi với mọi người. Tài tử từng bị bắt gặp phục vụ thức ăn cho công nhân trong nhà máy, bán bánh mì hay xếp hàng cắt tóc vỉa hè miễn phí.

Hà Gia Kính cho biết không câu nệ hình ảnh người nổi tiếng. Vì vậy, sao nam thi thoảng vẫn nhận show thương mại bình dân để thỏa nỗi nhớ nghề và giao lưu với khán giả. Trên mạng xã hội, Hà Gia Kính chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời sống thường ngày giản dị, tích cực của bản thân để truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Nam diễn viên đã giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014. Ông rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch và là chủ doanh nghiệp Hà Gia Trang. Hiện, ông là doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Truyền thông cho biết mỗi năm nam diễn viên thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

Ở tuổi 63, Hà Gia Kính vẫn độc thân. "Triển Chiêu" rất kín tiếng về đời tư. Vài năm qua, xung quanh Hà Gia Kính không xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Tài tử cũng không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.

Hà Gia Kính từng nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với vai Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên 1993. Đến nay, nhiều khán giả vẫn gọi anh là Triển hộ vệ. Ngoài tác phẩm này, Gia Kính còn được đánh giá cao diễn xuất qua Bảo tiêu, Mã Vĩnh Trinh, Hoàng đế ăn mày, Thiếu niên Trương Tam Phong, Thư kiếm ân cừu lục... Hiện tại, tài tử chọn sống độc thân, không sinh con.

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con Hà Gia Kính đăng ảnh đi bơi cùng 2 cô bé, nhưng điều khiến fan chú ý là cô bé mặc đồ bơi màu tím có gương mặt y đúc nam diễn viên.

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