Nam thần đam mỹ 'Thượng ẩn' - Hứa Ngụy Châu chính thức lên chức bố

Thông tin Hứa Ngụy Châu lên chức bố đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Đồng thời, từ khóa liên quan đến anh hiện đang đứng hạng 1 trên bảng tìm kiếm Weibo.

Vào sáng ngày 10/8, truyền thông xứ Trung đã chia sẻ những hình ảnh Hứa Ngụy Châu cùng vợ là Trương Thánh Anh và trợ lý quay lại Bắc Kinh. Bảo mẫu đi phía sau 2 người ôm một đứa bé trên tay, được cho là con đầu lòng của Hứa Ngụy Châu và bà xã. Đến ngày hôm sau, Trương Thánh Anh cùng bảo mẫu và đứa trẻ tới bệnh viện. Cô dùng một tấm khăn voan mỏng phủ lên người em bé, tránh để lộ mặt trước ống kính truyền thông.

Ngay sau khi được chia sẻ rộng rãi, thông tin Hứa Ngụy Châu lên chức bố đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Đồng thời, từ khóa liên quan đến anh hiện đang đứng hạng 1 trên bảng tìm kiếm Weibo. Bảo mẫu đi phía sau 2 người ôm một đứa bé trên tay - Ảnh: Youku Hứa Ngụy Châu cùng vợ là Trương Thánh Anh và trợ lý quay lại Bắc Kinh - Ảnh: Youku Vợ Hứa Ngụy Châu cùng bảo mẫu - Ảnh: Youku Trước đó, vào tháng 3, Hứa Ngụy Châu bất ngờ thông báo kết hôn trên trang cá nhân. Theo đó, nam diễn viên đăng tải ảnh chụp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, kèm với dòng trạng thái: "Hạnh phúc đời này, chỉ có mỗi em, mãi không thay đổi". Ngoài ra, đại diện Hứa Ngụy Châu cho biết vợ nam diễn viên là người ngoài ngành giải trí. Sao phim Thành phố ánh sáng và bạn gái đã ở bên nhau 4 năm.

Vào thời điểm đó, tin tức Hứa Ngụy Châu kết hôn gây bất ngờ với dư luận Trung Quốc, và hiện là chủ đề tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội Weibo. Hứa Ngụy Châu sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của showbiz Trung Quốc. Năm 2016, anh nổi lên chỉ sau một đêm nhờ vai diễn Bạch Lạc Nhân trong phim đồng tính Thượng ẩn, đóng cùng Hoàng Cảnh Du. Tuy nhiên, thành công của Thượng ẩn không giúp Hứa Ngụy Châu có sự nghiệp rộng mở, ngược lại còn khiến nam nghệ sĩ gặp trắc trở trên con đường hoạt động nghệ thuật. Nhiều năm qua, Hứa Ngụy Châu tích cực đóng phim. Anh đã tham gia các phim: Kiến quân đại nghiệp, Người bạn gái tôi không thể yêu, Phong khởi nghê thường, Thành phố ánh sáng, Em đến mùa hè... Tuy nhiên, những dự án trên không đạt được thành công như mong đợi. Năm 2021, danh tiếng của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng khi vướng lùm xùm quấy rối bạn diễn Cổ Lực Na Trát trong Phong khởi nghê thường.

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