Vướng tin đồn hẹn hò với Ngô Lỗi, Hướng Hàm Chi tự nhiên bị 'mắng té tát'

Dù cả Hướng Hàm Chi và Ngô Lỗi đều lên Hot Search vì tin đồn hẹn hò, nhưng chỉ có nữ diễn viên là bị chỉ trích thậm tệ.

Tối ngày 8/8 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung được phen xôn xao với thông tin Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đang hẹn hò. Tin đồn này xuất hiện sau khi Ngô Lỗi đã vô tình để lộ màn hình wechat của mình khi đang livestream, trong đó có một tài khoản đã dùng ảnh đại diện rất giống với minh tinh họ Hương. Cũng vì tin tức này cả hai ngôi sao đã dẫn đầu Weibo Hot Search.

Mạng xã hội xứ Trung được phen xôn xao với thông tin Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đang hẹn hò - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chiếc ảnh đại diện kia đã nhanh chóng được người hâm mộ của Hướng Hàm Chi tìm ra sự thật phía sau. Theo đó, nữ diễn viên họ Hướng chưa từng công bố avata Wechat nên đây chưa chắc là tài khoản của cô. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng bức ảnh này trông giống với chú chó cưng của Ngô Lỗi hơn nhiều.

Ảnh đại diện tài khoản Wechat được cho là hình của Hướng Hàm Chi - Ảnh: Internet

Nhiều người lại cho rằng đây là ảnh chụp chú cho cưng của Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Được biết, trước đây Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đã từng tham gia diễn xuất chung với nhau trong Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió vào năm 2021. Thời điểm đó, tin đồn hẹn hò của cặp đôi đã bắt đầu nhen nhóm, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt.

Hướng Hàm Chi bị nhiều người chửi mắng vì vướng tin đồn tình cảm với Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng gì chắc chắn hơn để củng cố thông tin Hướng Hàm Chi và Ngô Lỗi hẹn hò, tuy nhiên nữ diễn viên đã bị rất nhiều netizen buông lời chửi bới. Không những vậy, công ty chủ quản của cô là Hoa Thịnh Khai Ảnh cũng đã bị chỉ trích bởi chính fan của nữ minh tinh vì đã không lên tiếng bảo vệ gà nhà trong cả 2 lần dính tin đồn yêu đương với Ngô Lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-tin-don-hen-ho-voi-ngo-loi-huong-ham-chi-tu-nhien-bi-mang-te-tat-490390.html