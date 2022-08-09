Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi lộ bằng chứng hẹn hò

Sao quốc tế 09/08/2022 16:07

Tin tức hẹn hò của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi hiện đang khiến mạng xã hội xứ Trung chao đảo.

Tối ngày 8/8 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung được phen xôn xao với thông tin Ngô LỗiHướng Hàm Chi đang hẹn hò. Tin đồn này xuất hiện sau khi Ngô Lỗi đã vô tình để lộ màn hình wechat của mình khi đang livestream, trong đó có một tài khoản đã dùng ảnh đại diện rất giống với minh tinh họ Hương.

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Một người bạn trong wechat của Ngô Lỗi có avatar giống với Hướng Hàm Chi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tin tức nổ ra, từ khóa "Ngô Lỗi Hướng Hàm Chi" đã leo thẳng lên top 1 Weibo Hot Search trong suốt nhiều giờ liền. Được biết, cặp đôi từng hợp tác với nhau trong bộ phim Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió.

Cách đây vài ngày, phía Ngô Lỗi cũng đã phủ nhận chuyện hẹn hò khi xuất hiện vài thông tin liên quan đến chuyện cặp đôi có tình cảm với nhau. Nhiều cư dân mạng cho rằng, nam diễn viên không lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò vì hiện tại anh đang hợp tác với Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn, điều này sẽ ảnh hưởng đến bộ phim.

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Ngô Lỗi hiện đang hợp tác với Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Ngô Lỗi sinh năm 1999, hiện đang là một trong những diễn viên trẻ có lưu lượng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Vì đã tham gia vào diễn xuất từ khi còn rất nhỏ nên nam diễn viên từng được ưu ái gọi là "em trai quốc dân".

Năm 2020, Ngô Lỗi được tạp chí tài chính Forbes Trung Quốc xếp hạng 47 trong danh sách 100 người nổi tiếng nhất quốc gia tỷ dân này. Sự nghiệp của anh chàng có nhiều tác phẩm gây được tiếng vang như Lang Nha Bảng, Nữ Y Minh Nguyệt Truyện, Đấu Phá Thương Khung...

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Hướng Hàm Chi được đánh giá cao về nhan sắc lẫn thực lực, được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai - Ảnh: Internet

Hướng Hàm Chi là một diễn viên người Mỹ gốc Hoa và sinh năm 2002, có xuất thân từ một gia đình khá giả. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn vào năm 2020 sau khi góp mặt trong Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời. Lần gần đây nhất, nữ diễn viên tham gia vào bộ phim Gia Đình Tiểu Mẫn cùng với đại hoa đán Châu Tấn.

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