Lý do phim mới của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng bị công kích mạnh mẽ khi tung video

Sao quốc tế 07/08/2022 10:35

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao khi đoàn làm phim Tình Yêu Mà Thôi do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng diễn chính đã đăng video của hai diễn viên nhân dịp lễ thất tịch.

"Tinh Hán Xán Lạn" do Triệu Lộ TưNgô Lỗi đóng chính hiện đang là chủ đề được nhiều khán giả yêu thích phim ảnh Hoa ngữ quan tâm. Đồng thời, Ngô Lỗi hiện cũng đang bận rộn thực hiện ghi hình cho một dự án khác mang tên "Tình Yêu Mà Thôi" hợp tác cùng nữ diễn viên Châu Vũ Đồng

Cụ thể, vào ngày 4/8 vừa qua, đoàn làm phim Tình Yêu Mà Thôi do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng diễn chính đã đăng video của hai diễn viên nhân dịp lễ thất tịch.

Lý do phim mới của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng bị công kích mạnh mẽ khi tung video - Ảnh 1

Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn video được đăng tải, một bộ phận fan của phim Tinh Hán Xán Lạn đã tràn vào bài đăng và gắn hastag bảy tỏ không hài lòng khi bộ phim của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư còn chưa chiếu xong mà phía nam diễn viên đã "xào couple" với nữ diễn viên khác.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một bộ phận khán giả chê bai nữ chính Châu Vũ Đồng quá già, không có cảm giác cặp đôi với nam chính, bày tỏ vẫn là Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có cảm giác tình cảm hơn.

Lý do phim mới của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng bị công kích mạnh mẽ khi tung video - Ảnh 2

Sau khi vụ việc nổ ra, cư dân mạng đã phải ngán ngẩm với thái độ thiếu tôn trọng của fan Tinh Hán Xán Lạn với đoàn làm phim khác. 

 

Hiện tại, chủ đề trên tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả, phần lớn ý kiến đều cho rằng fan của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vô lý và thiếu suy nghĩ khi chỉ trích đoàn làm phim "Tình Yêu Mà Thôi". 

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Từ khóa:   Ngô Lỗi Triệu Lộ Tư Châu Vũ Đồng

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