Không đóng chung phim, Ngô Lỗi và Trần Hiểu vẫn bị mắng cùng một lý do oái ăm

Sao quốc tế 08/08/2022 17:31

Những nam diễn viên như Ngô Lỗi, Trần Hiểu, Đậu Kiêu vì chuyện "xào couple" trong phim mà bị mắng không thương tiếc.

Một trong những yếu tố làm nên của một bộ phim Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại chính là fan couple. Gần đây nhất, Tinh Hán Xán Lạn đã đạt được thành tích "khủng" một phần nhờ yếu tố trên.

Tuy nhiên, fan couple đôi khi cũng gây ảnh hưởng đến dàn diễn viên của phim. Các diễn viên như Ngô Lỗi, Trần Hiểu hay Đậu Kiêu đều từng gặp các tình huống "dở khóc dở cười" vì việc này.

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Fan của Tinh Hán Xán Lạn không vui khi Ngô Lỗi 'xào couple' ở một phim khác khi tác phẩm này vẫ còn đang chiếu - Ảnh: Internet

Theo đó, trong quá trình Tinh Hán Xán Lạn phát sóng, Ngô Lỗi cũng đang trong quá trình quay hình cho Tình Yêu Mà Thôi. Vào ngày Thất Tịch vừa qua, các đoàn làm phim cũng thi nhau chia sẻ ảnh hoặc video của các cặp đôi trong phim. Trong đó, ê-kíp của Tình Yêu Mà Thôi cũng đăng tải clip của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng.

Tuy vậy, một bộ phận fan của Tinh Hán Xán Lạn đã khó chịu với đoạn clip của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng. Những người này sau đó đã công kích nam diễn viên thậm tệ, cho rằng anh thiếu trách nhiệm khi phim với Triệu Lộ Tư còn chưa chiếu xong thì đã lo "xào couple" với người khác.

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Vì không tương tác với Trần Đô Linh, Đậu Kiêu và bạn gái đã bị công kích trên MXH  - Ảnh: Internet

Trước đó, Đậu Kiêu cũng đã rơi vào tình trạng tương tự. Khi Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ phát sóng, anh đã không có nhiều tương tác với nữ diễn viên Trần Đô Linh nên đã bị fan couple mắng rất nhiều. Thậm chí, bạn gái của nam tài tử là Hà Siêu Liên cũng bị lôi vào chuyện này và cả hai trở thành đối tượng bị netizen chê bai suốt một thời gian dài.

Giống với hai đàn em của mình, Trần Hiểu cũng gặp phải rắc rối từ fan couple. Anh vốn đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Nghiên Hy từ năm 2016 nên trong quá trình đóng phim cũng giữ chừng mực với các bạn diễn nữ hết mức có thể.

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Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy kết hôn từ năm 2016 - Ảnh: Internet

Tuy vậy, phản ứng hóa học của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục lại quá tốt, khiến cho fan couple của hai người này xuất hiện vô cùng nhiều. Một bộ phận trong đó đã vô cùng quá đáng khi "đẩy thuyền" bất chấp, mong nam tài tử sớm ly hôn để có thể "phim giả tình thật" với nữ diễn viên họ Lưu.

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Phản ứng hóa học của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục khiến fan của couple này mong nam diễn viên sẽ ly hôn với bà xã - Ảnh: Internet

Ở thời điểm đó, Trần Nghiên Hy đã bị rất nhiều fan couple của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi bạo lực mạng. Dẫu vậy, nữ diễn viên đã không có nhiều động thái đáp lại mạnh mẽ nên sự việc cũng dần chìm vào dĩ vãng.

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Từ khóa:   Ngô Lỗi Trần Hiểu Tinh Hán Xán Lạn sao Hoa ngữ sao châu Á

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