Vương An Vũ bị tố 'gạ' fan vào khách sạn, Ngô Lỗi không làm gì cũng bị vạ lây

Ngày 9/8 vừa qua, từ khóa "lịch sử trò chuyện của Vương An Vũ " đã được quan tập cực độ và đứng ở vị trí thứ nhất trên Weibo Hot Search. Nguyên nhân của sự việc này đó chính là một cư dân mạng mới đây đã đăng tải một bài viết tiết lộ cô và Vương An Vũ đã nảy sinh quan hệ tình cảm, thậm chí, cô gái này đã bị nam diễn viên họ Vương gạ gẫm đi khách sạn lần thứ 2, những cô đã từ chối thẳng thừng.

Từ khóa 'lịch sử trò chuyện của Vương An Vũ' được quan tâm hàng đầu

Tin nhắn trò chuyện mà cô gái này chê bai Vương An Vũ

Trong bài viết của cư dân mạng này cũng kèm theo nhiều bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của cô và bạn thân. Theo đó, cô đã kể về trải nghiệm của bản thân khi tiếp xúc với Vương An Vũ. Cô gái này cho hay, nam tài tử họ Vương rất thích tâng bốc bản thân mình dù không mấy nổi tiếng. Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ đã qua đêm một lần với nam diễn viên nhưng vì cảm giác không tốt lắm nên đã từ chối khi Vương An Vũ mời cô đi khách sạn lần 2.

Đoạn tin nhắn nói về chuyện hẹn hò của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi

Cô gái này sau đó còn gửi WeChat của Vương An Vũ cho bạn mình, cũng vì vậy mà bạn của cô đã xem được những thông tin cũ về nam diễn viên. Người bạn này sau đó đã gửi lại cho cô gái bức ảnh chụp chung của Vương An Vũ và Hướng Hàm Chi, cho biết Hướng Hàm Chi đang hẹn hò với Ngô Lỗi.