Vương An Vũ bị tố 'gạ' fan vào khách sạn, Ngô Lỗi không làm gì cũng bị vạ lây

Sao quốc tế 10/08/2022 11:08

Dư luận đang vô cùng sôi sục trước thông tin nam diễn viên Vương An Vũ đã gạ gẫm một người vào khách sạn và phát sinh quan hệ với cô gái này.

Ngày 9/8 vừa qua, từ khóa "lịch sử trò chuyện của Vương An Vũ" đã được quan tập cực độ và đứng ở vị trí thứ nhất trên Weibo Hot Search. Nguyên nhân của sự việc này đó chính là một cư dân mạng mới đây đã đăng tải một bài viết tiết lộ cô và Vương An Vũ đã nảy sinh quan hệ tình cảm, thậm chí, cô gái này đã bị nam diễn viên họ Vương gạ gẫm đi khách sạn lần thứ 2, những cô đã từ chối thẳng thừng.

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Từ khóa 'lịch sử trò chuyện của Vương An Vũ' được quan tâm hàng đầu
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Tin nhắn trò chuyện mà cô gái này chê bai Vương An Vũ

Trong bài viết của cư dân mạng này cũng kèm theo nhiều bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của cô và bạn thân. Theo đó, cô đã kể về trải nghiệm của bản thân khi tiếp xúc với Vương An Vũ. Cô gái này cho hay, nam tài tử họ Vương rất thích tâng bốc bản thân mình dù không mấy nổi tiếng. Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ đã qua đêm một lần với nam diễn viên nhưng vì cảm giác không tốt lắm nên đã từ chối khi Vương An Vũ mời cô đi khách sạn lần 2.

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Đoạn tin nhắn nói về chuyện hẹn hò của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi

Cô gái này sau đó còn gửi WeChat của Vương An Vũ cho bạn mình, cũng vì vậy mà bạn của cô đã xem được những thông tin cũ về nam diễn viên. Người bạn này sau đó đã gửi lại cho cô gái bức ảnh chụp chung của Vương An Vũ và Hướng Hàm Chi, cho biết Hướng Hàm Chi đang hẹn hò với Ngô Lỗi.

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Tin đồn Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi hẹn hò hiện đang vô cùng 'hot'

Bức ảnh này lại vô tình trùng khớp với lời đồn Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi hẹn hò hiện đang xôn xao trên mạng xã hội. Đây cũng là một trong những lý do khiến rất nhiều người quan tâm đến tin đồn của Vương An Vũ.

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Cùng một thời điểm, nhưng số lượng tin nhắn chưa đọc trong hai tấm ảnh chụp màn hình lại khác nhau
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Khi gửi danh thiếp cá nhân trên WeChat thì giữa tên tài khoản và dòng chữ 'danh thiếp cá nhân' sẽ có một đường kẻ, nhưng trong tin nhắn này thì đường kẻ ngăn cách đó cũng biến mất
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Khoảng cách giữa các tin nhắn cũng không đều nhau

Tuy vậy, ngay sau đó cộng đồng người hâm mộ của Vương An Vũ đã phản bác tin đồn này và chứng minh rằng những tin nhắn kia là sản phẩm của photoshop. Bên cạnh đó, fan của nam diễn viên cũng mong phòng làm việc của anh sẽ lên tiếng làm rõ tin đồn và khởi kiện luôn nếu có hành vi vu khống. Dẫu vậy, phía đại diện của nam tài tử họ Vương vẫn chưa có phát ngôn gì về điều này.

Ảnh: Internet

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