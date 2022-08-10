Rộ tin Ngô Lỗi đã có người khác, thuyền 'Tư-Lỗi' chính thức sập hay chăng?

Vừa qua cư dân mạng Cbiz đang xôn xao việc Ngô Lỗi đã có bạn gái là người khác không phải Triệu Lộ Tư đang khiến cho các fan của Tinh Hán Xán Lạn bị một phen hụt hẫng.
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Sau khi Tinh Hán Xán Lạn lên sóng, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất mùa hè 2022. Không chỉ có ngoại hình tương xứng, 2 ngôi sao 9x này còn được nhận xét là có chemistry tràn màn hình khiến khán giả “đẩy thuyền” liên tục. Tuy nhiên, mơ mộng này của fan đã sớm bị dặp tắt khi một blogger nổi tiếng cho biết Ngô Lỗi đã có bạn gái và người này không phải là Triệu Lộ Tư.
Cụ thể thời gian gần đây, trên mạng liên tục xuất hiện thông tin cho biết Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đang hẹn hò cùng nhau. Thông tin này nhanh chóng bị phủ nhận bởi dân mạng cho rằng cặp đôi này không quen biết, chưa từng đóng phim cùng nhau.
Tuy nhiên, mới đây nhất đã có người đã phục hồi ảnh đại diện wechat của Ngô Lỗi (bị lộ khi anh chàng livestream trước đó) và phát hiện ra người trong ảnh là Hướng Hàm Chi. Thông tin này nhanh chóng khiến fan của Tinh Hán Xán Lạn nói chúng và fan cặp ''Tư-Lỗi'' không khỏi có phần hụt hẫng.
Điều đáng nói ở đây là phía phòng làm việc của 2 ngôi sao 9x này lại không hề có động thái đính chính. Sự im lặng này khiến các fan của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi rất bất bình.
Trong đường đua phim ảnh mùa hè năm nay, Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính được xem là bộ phim dẫn đầu. Lịch bản hay đặc biệt là màn tương tác siêu ăn ý của nam nữ chính trên phim đã giúp bộ phim này nhanh chóng chiếm được cảm tính của khán giả. Chính vì vậy, trong thời gian phim lên sóng, Ngô Lỗi lại xuất hiện tin hẹn hò nhưng không chịu đính chính được xem là hành động xé couple công khai. Điều này đang khiến cho một bộ phận fan cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư cực kỳ không hài lòng.