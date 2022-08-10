Rộ tin Ngô Lỗi đã có người khác, thuyền 'Tư-Lỗi' chính thức sập hay chăng?

Sau khi Tinh Hán Xán Lạn lên sóng, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất mùa hè 2022. Không chỉ có ngoại hình tương xứng, 2 ngôi sao 9x này còn được nhận xét là có chemistry tràn màn hình khiến khán giả “đẩy thuyền” liên tục. Tuy nhiên, mơ mộng này của fan đã sớm bị dặp tắt khi một blogger nổi tiếng cho biết Ngô Lỗi đã có bạn gái và người này không phải là Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Cụ thể thời gian gần đây, trên mạng liên tục xuất hiện thông tin cho biết Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đang hẹn hò cùng nhau. Thông tin này nhanh chóng bị phủ nhận bởi dân mạng cho rằng cặp đôi này không quen biết, chưa từng đóng phim cùng nhau.