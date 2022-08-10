Thư Kỳ rạng rỡ mừng sinh nhật 48 tuổi của ông xã Phùng Đức Luân

Nữ diễn viên Thư Kỳ vừa mới đây đã đăng ảnh tình cảm bên ông xã là đạo diễn Phùng Đức Luân nhân dịp sinh nhật 48 tuổi của anh.

Mới đây, Thư Kỳ đã gửi lời chúc đến ông xã Phùng Đức Luân thông qua trang Weibo cá nhân, nữ diễn viên viết: "Chúc mừng sinh nhật đạo diễn đẹp trai nhất. Nghe nói anh sắp chuyển nghề, trở thành diễn viên nên em chúc anh đẹp trai hơn Lưu Đức Hoa, đóng phim hay hơn Lương Triều Vỹ".

Phùng Đức Luân để lộ nhẫn cưới trong bức ảnh mừng sinh nhật do Thư Kỳ đăng tải - Ảnh: Internet

Kèm theo bài viết của Thư Kỳ là bức ảnh chụp cô đang âu yếm ôm ông xã từ phía sau, khuôn mặt cả hai ánh lên sự hạnh phúc và vô cùng rạng rỡ. Trong tấm hình này, nhiều người còn tinh ý phát hiện Phùng Đức Luân đang đeo ảnh cưới, đây cũng là lần hiếm hoi mà vị đạo diễn này khoe nhẫn với mọi người. Bài đăng sau đó nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Lời chúc sinh nhật gửi đến Phùng Đức Luân của Thư Kỳ khiến công chúng nhớ đến câu nói đùa của nữ minh tinh trong một show truyền hình vào năm 2021. Khi đó, nữ diễn viên tiết lộ rằng lúc cô và chồng đang ở thuở đôi mươi thì anh "không có cửa" để tán cô vì xung quanh cô chỉ toàn là các nam thần điển trai như Trương Quốc Vinh, Kim Thành Vũ, Ngô Ngạn Tổ,...

Việc chúc mừng sinh nhật Phùng Đức Luân đã trở thành thói quen của Thư Kỳ trong suốt nhiều năm nay. Vào mỗi lần sinh nhật ông xã, cô đều đăng tải lên MXH những bức ảnh thân mật của cặp đôi và viết những lời yêu thương gửi đến anh.

Trước khi kết hôn, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân có 20 năm tình bạn - Ảnh: Internet

Năm 2016, sau 20 năm làm bạn, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân quyết định "về chung một nhà". Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên xa nhau vì công việc bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian thì đều về bên nhau để hâm nóng tình cảm. Cả hai ngôi sao lựa chọn không sinh con và nhận nuôi mèo cưng, gần đây họ còn tổ chức sinh nhật cho một chú mèo 8 tuổi.

Cùng là những mỹ nhân sở hữu đôi mắt một mí: Thư Kỳ, Thang Duy, Vương Phi, Dương Siêu Việt có gì khác biệt? Nhiều năm qua, mắt hai mí luôn được coi là chuẩn mực cái đẹp của Cbiz và hầu hết các mỹ nhân đình đám đều đu theo “hot trend” này. Thế nhưng có không ít sao nữ sở hữu đôi mắt một mí nhưng vẫn khiến khán giả chẳng thể rời mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-ky-rang-ro-mung-sinh-nhat-48-tuoi-cua-ong-xa-phung-duc-luan-490429.html